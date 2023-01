Un F-150 volé à Trois-Rivières retrouvé... au Cameroun

Le véhicule d’un policier à la retraite volé en 2021 à Trois-Rivières, en Mauricie, a été retrouvé au Cameroun.

Un employé du concessionnaire de Trois-Rivières où Michel Letarte a acheté le Ford F-150 en question a parlé au téléphone avec des policiers camerounais.

Ces derniers voulaient confirmer que le véhicule avait bel et bien été acheté chez eux.

Le policier à la retraite a été surpris d’apprendre que son véhicule volé a été retrouvé.

«J’ai communiqué avec la compagnie d’assurance et eux aussi ont souri, mais ils vont prendre les démarches nécessaires. Ils sont en lien avec le service de police concerné et là, ils vont prendre les démarches à savoir est-ce qu’ils vont aller récupérer le véhicule pour le rapporter ici ou est-ce qu’il va être vendu là-bas pour une saisie quelconque et ils vont en retirer des bénéfices, c’est là que ça leur appartient», explique Michel Letarte à TVA Nouvelles.

Comme il s’agit d’un dossier international, Interpol a été impliqué dans le dossier.