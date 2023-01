«Bye Bye Bye Karim»: un grand spectacle en hommage à Karim Ouellet

Dix-sept mois après son décès inattendu, on rendra hommage à Karim Ouellet dans sa ville d’adoption. Bye Bye Bye Karim, qui mettra en vedette ses amis, sera présenté le 1er avril au Grand Théâtre de Québec.

Fanny Bloom, Claudia Bouvette, Claude Bégin, Valaire, Pascale Picard, Hubert Lenoir, Alaclair Ensemble, Gabrielle Shonk et sa sœur, Sarahmée, feront revivre ses chansons sur les planches de la salle Louis-Fréchette.

Photo courtoisie

On retrouvera aussi Amélie Nault, La Bronze, Heythem, Élise Bégin et son fils, Saul, et sept musiciens sous la direction du batteur Olivier Beaulieu.

Cet hommage suit le spectacle qui avait eu lieu le 12 juin dernier aux Francofolies à Montréal. La majorité des artistes qui ont participé à cette grande fête seront à Québec.

« Il va y avoir quelques ajustements du côté de la mise en scène, mais c’est le même spectacle, avec les mêmes chansons. Il y a un seul changement du côté des invités, avec Pascale Picard qui va remplacer Ariane Moffatt », a indiqué le batteur Olivier Beaulieu, un des idéateurs de Bye Bye Bye Karim.

Coloré et éclaté

Ce spectacle, à l’origine, devait être présenté l’été dernier sur les plaines d’Abraham. Une date avait même été arrêtée, mais les gens du Festival d’été de Québec n’ont pas donné suite au projet.

« Nous ne sommes pas amers, mais on aurait aimé qu’il soit d’abord présenté à Québec, dans sa ville, avec sa famille, ses amis, son public, et ensuite à Montréal. Québec était sa ville et c’est pour cela que nous voulons offrir cet hommage à ses fans et aux citoyens », a fait savoir Olivier Beaulieu, lors d’un entretien.

Bye Bye Bye Karim, qui sera présenté une dernière fois au Grand Théâtre, mettra en vedette des chansons de Karim Ouellet dans les versions originales et aussi en mode intimiste.

Fanny Bloom précise qu’il ne s’agira pas uniquement de chansons dramatiques et introspectives.

« On va célébrer le côté pop, coloré et éclaté de Karim. Il y a beaucoup de chansons qui sont “hop la vie”. J’ai très très hâte », a-t-elle déclaré lors d’un entretien.

Karim Ouellet a été retrouvé sans vie le 17 janvier 2022 dans un studio de musique du quartier Saint-Roch. Sa mort, selon le rapport de la coroner Sophie Régnière, remontait au 15 novembre 2021.

Le musicien, qui souffrait de diabète de type 1, avait cessé de prendre sa médication. Des traces de méthamphétamine avaient aussi été retrouvées dans son sang.