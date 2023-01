Une infirmière tue un bébé après quatre tentatives

Celle qu’on surnomme l’infirmière «souriante», Lucy Letby, a tué un bébé prématuré après quatre tentatives au Royaume-Uni.

Elle est accusée d’avoir tué au total sept bébés et de tentative de meurtre sur 10 autres poupons entre 2015 et 2016 à l’hôpital Countess of Chester à Manchester.

La femme de 33 ans a proposé de prendre des photos alors que les parents de l'enfant, qui ne peuvent être nommés pour des raisons légales, l'ont fait prendre un bain après sa mort, a déclaré le tribunal de la Couronne de Manchester.

Madame Letby nie toutes les accusations.

Le tribunal a appris que l’enfant était née prématurément en août 2015 à l'hôpital pour femmes de Liverpool à l'âge gestationnel de 27 semaines et pesait 2 livres 2 onces (970 g).

Elle a été transférée à l'hôpital de la comtesse de Chester plus tard ce mois-là.

Avant d'assassiner le poupon, Letby aurait exécuté une tentative le 30 septembre ainsi que pendant les quarts de nuit les 12 et 13 octobre.

La Couronne a déclaré qu'elle avait fait du mal au bébé prématuré en injectant de l'air dans son tube d'alimentation et de circulation sanguine avant de finalement mourir dans les premières heures du 23 octobre 2015.

Dans une déclaration, la mère du bébé a déclaré que sa fille avait environ six semaines lorsqu'elle pensait pouvoir rentrer à la maison.

«J'ai commencé à remarquer qu'elle avait l'air différente», a-t-elle déclaré.

Elle se rappelle avoir eu la réflexion : «Nous rentrons à la maison».

«Elle avait l’air d’un bébé à terme, elle ne semblait pas plus petite ou plus frêle qu’un autre», a-t-elle dit.

C’est pendant cette période que la mère de l’enfant avait été autorisée à lui faire prendre son bain.

- d’après les informations de BBC News