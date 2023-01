CAMIRAND, Marie-Jeanne



À Montréal, le 1e janvier 2023 à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Marie-Jeanne Camirand, épouse de feu Armand Lamarche en 2e noces et feu Gilles Bourbonnais en premières noces.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lise (François), Nicole (René), ses petits-enfants Stéphane, Lyne, Josée (Sébastien), Nicolas (Annie), ses arrière-petits-enfants Danny, Xavier, Élyse, Éryka, Nicolas Jr, un arrière-arrière-petit-enfants Maik (Xavier), sa soeur et ses frères ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances samedi le 28 janvier 2023 de 13h à 17h au salon :Merci du fond du coeur pour votre présence et votre soutien.