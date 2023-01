3 raisons de s’engager sur le conseil d’administration de sa caisse Desjardins

En tant que membre Desjardins, il est possible de s’impliquer dans la vie démocratique de sa caisse en posant sa candidature pour un poste au conseil d’administration (CA). Il s’agit d’ailleurs d’un des caractères distinctifs de l’institution québécoise, qui est le premier groupe financier coopératif en Amérique du Nord.

Dans chaque caisse du Québec et de l’Ontario – et on en compte 210* –, le conseil d’administration veille aux intérêts de ses membres. Les CA occupent une place centrale dans l’administration et le développement stratégique de leur caisse et comptent présentement sur l’engagement de plus de 2 400 administratrices et administrateurs*.

Les raisons sont nombreuses pour s’impliquer au sein du conseil d’administration de sa caisse. Joëlle Girard, administratrice de la Caisse Desjardins du sud de la Chaudière, a décidé de s’y joindre puisqu’elle a Desjardins à cœur. « L’aspect coopératif m’a toujours touchée et je voulais m’impliquer dans une organisation qui a les mêmes valeurs que moi », explique-t-elle.

Apprenez-en plus sur l’engagement de membres, comme Joëlle Girard, au sein des conseils d’administration des caisses Desjardins.

S’engager pour représenter les membres

Les administratrices et administrateurs sont élus par les membres de la caisse lors des assemblées générales annuelles, qui ont lieu en mars et en avril.

Par leur implication, elles et ils s’assurent de bien représenter les membres des caisses, en plus de veiller à ce que Desjardins travaille toujours dans l’intérêt de ces derniers.

« Faire partie du conseil d’administration de ma caisse, ça me permet de m’assurer que les besoins des membres sont toujours au cœur des décisions prises par la caisse », énonce Alexandre Lajoie, administrateur de la Caisse Desjardins du personnel municipal Québec.

De gauche à droite : Saoussene Zair (administratrice de la Caisse Desjardins de Sainte-Foy), Joëlle Girard (administratrice de la Caisse Desjardins du sud de la Chaudière), Alexandre Lajoie (administrateur de la Caisse Desjardins du personnel municipal Québec), Clément Pouliot (administrateur de la Caisse Desjardins de Bellechasse) et Jaqueline Khayat (administratrice de la Caisse Desjardins de Saint-Martin de Laval).

S’engager pour agir concrètement

« Mon rôle d’administratrice au conseil d’administration de ma caisse me donne la chance d’agir concrètement pour les membres et ma communauté », mentionne Jacqueline Khayat, administratrice de la Caisse Desjardins de Saint-Martin de Laval.

En effet, les administratrices et administrateurs prennent part aux décisions et contribuent à la performance de leur caisse, mais aussi à la concrétisation de projets qui comptent pour les membres actuels et futurs. Par exemple, par la participation de la caisse à des initiatives socio-économiques structurantes pour le milieu, à l’offre de programmes en éducation financière ou en finances solidaire, etc.

Les principales responsabilités des administratrices et administrateurs Comprendre les besoins des membres et veiller à leur satisfaction. Analyser, décider et contrôler les affaires de la caisse. S'assurer que la caisse est gérée de façon saine, prudente et dans le respect des encadrements légaux et règlementaires. Veiller à la pérennité de l'organisation tout en respectant la mission, les valeurs et la nature coopérative de Desjardins. Voir à ce que la caisse contribue au développement durable et responsable de son milieu.

S’engager pour contribuer

Les administratrices et administrateurs sont issus de différents champs professionnels (le service à la clientèle, les affaires juridiques, la coopération, la comptabilité, la gestion d’entreprise, etc.) et possèdent des compétences variées qui, collectivement, permettent de bien appuyer le conseil dans son rôle.

« J’ai toujours aimé m’impliquer, surtout quand ça me permet de partager mes connaissances et mes compétences », explique Clément Pouliot, administrateur de la Caisse Desjardins de Bellechasse depuis de nombreuses années.

Pour plusieurs membres du CA comme lui, faire partie de ce groupe aux forces complémentaires est l’une des raisons qui rendent leur engagement au sein de leur caisse aussi enrichissant.

« Je sens que le rôle de tous les membres du conseil d’administration est important. Chaque personne a un parcours différent et met ses forces au service de la caisse », témoigne Saoussene Zair, administratrice de la Caisse Desjardins de Sainte-Foy.

Qui sont les administratrices et les administrateurs ? X

L'appel de candidatures pour les postes d'administratrices et administrateurs des CA des caisses Desjardins débutera dès la 3e semaine de janvier 2023 et s’étalera sur un minimum de 20 jours, soit jusqu'au mois de février 2023.

S’engager au conseil d’administration de sa caisse Desjardins, ça rapporte à tous ! Pour en savoir plus sur le rôle des administratrices et administrateurs de caisses, ou pour poser votre candidature, consultez le site Web de Desjardins!

*En date du 1er janvier 2023.