5 bonnes actions à faire au quotidien pour donner au suivant cet hiver

Faire de bonnes actions au quotidien pourrait élever votre niveau de bonheur, en plus de faire plaisir à autrui.

Aider une personne à traverser la rue, donner un peu de son temps à un être cher ou encore faire du bénévolat dans un organisme de son quartier sont toutes des façons de faire une différence dans le quotidien des gens.

Un défi stimulant

Et si on vous disait que plus vous faites de bonnes actions, plus vous courez la chance de remporter un montant pouvant venir en aide à une œuvre de bienfaisance enregistrée au Canada? C’est ce que propose le concours de la Coupe des Bonnes Actions présenté par Chevrolet.

Dans le cadre de son implication dans le milieu du hockey mineur au Canada, la marque propose aux équipes de jeunes de M11-M15 de faire un maximum de bonnes actions afin de #remplirlacoupe et ainsi potentiellement mettre la main sur le grand prix, soit la somme de 100 000$.

Ce montant pourra par la suite être versé à une œuvre de bienfaisance enregistrée au Canada déterminé par l’équipe gagnante. Pas mal, comme défi!

Afin de vous inspirer à faire une différence et qui sait, peut-être même participer à la Coupe des bonnes actions, voici 5 exemples de petits gestes à poser qui peuvent avoir un grand impact dans la vie des gens qui vous entourent.

1. Aider une personne âgée à marcher sur un trottoir glacé

Il n’y a rien de plus important que d’aider nos aînés en situation de vulnérabilité, et on peut le faire simplement en leur prenant la main pour naviguer sur une surface glacée ou enneigée. L’hiver, les trottoirs deviennent rapidement difficiles à arpenter!

2. Offrir un café à un sans-abri

Un bon café peut facilement réchauffer le cœur. Si vous croisez une personne sans-abri, proposez-lui de lui payer un café à son goût! Parions que vous recevrez un grand sourire en guise de remerciement.

3. Cuisiner un repas pour une personne qui vous est chère

Que ce soit pour une nouvelle maman qui manque de temps ou encore un membre de la famille qui est malade, cuisiner un bon repas fait maison est une merveilleuse façon de faire plaisir. Pensez à préparer de plus grandes quantités lorsque vous cuisinez afin d’avoir des restants à offrir et ainsi vous faciliter la tâche du même coup. Gratitude garantie en retour!

4. Aider à pelleter l’entrée du voisin

Vous est-il déjà arrivé de revenir à la maison à la suite d’une tombée de neige et de remarquer qu’un bon samaritain avait pris la peine de déneiger les escaliers pour vous? À votre tour, prenez le temps d’aider à pelleter l’entrée de votre voisin lors de la prochaine tempête. Après tout, c’est un excellent exercice physique!

5. Garder un animal de compagnie

Si vous êtes amoureux des animaux, offrez à vos proches de garder un œil sur leur petit trésor à quatre pattes. Que ce soit pour un week-end ou pour quelques jours, ce moment de gardiennage vous permettra également de recevoir beaucoup d’amour en retour de la part de pitou ou de minou.

Envie de participer à la Coupe des Bonnes Actions de Chevrolet avec votre équipe de hockey mineur? Il suffit de publier des vidéos de vos bonnes actions sur les médias sociaux (Instagram, Facebook, Twitter, YouTube ou TikTok) avec les mots-clics #CoupeDesBonnesActions et #Concours. De plus, n'oubliez pas d'identifier le compte de @ChevroletCanada et le nom de votre équipe pour confirmer votre participation.

Gardez aussi un œil sur les mots-clics officiels de la campagne #GoodDeedsCup et #FillTheCup afin de suivre les équipes en compétition pour le grand prix. L'équipe gagnante sera annoncée le 11 mars 2023.

Pas d'achat nécessaire. Cliquer ici pour voir l'intégralité des règles du concours.

Cet hiver, on redonne au suivant avec la Coupe des bonnes actions! Visitez le site Web officiel de Chevrolet pour découvrir tout sur ce programme généreux.