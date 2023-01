Après «La Voix»: un succès à sa mesure pour Louis-Paul Gauvreau

Au lendemain de la diffusion de son audition à l’aveugle de La Voix en 2017, Louis-Paul Gauvreau se faisait remarquer partout, ce qui devenait parfois étouffant pour lui. Les années ont passés et cinq ans plus tard, il s’est développé un plus petit groupe d’amateurs de musique métal, fidèles au poste.

«En 2017, l’année que j’ai fait La Voix, je jouais au Rockfest et je ne pouvais pas marcher sur le site sans me faire accrocher aux deux minutes par un amateur de l'émission pour prendre une photo. Je ne leur en veux pas du tout, mais ça devenait épuisant pour moi. Aujourd’hui, les gens qui viennent me parler, et il y en a quand même encore pas mal, c’est pour des questions plus techniques», a-t-il raconté à l’Agence QMI.

Sa prestation initiale lors de la cinquième saison de la populaire téléréalité avait assurément causé une onde de choc à l’époque. Autant le public habituel de l’émission ne comprenait pas l’intérêt de sa performance techniquement impeccable de Stabwound du groupe de Death Metal Necrophagist, les fans du genre à travers le monde l’ont louangé sur les réseaux sociaux. La vidéo de son audition, maintenant non répertoriée sur YouTube, cumule plus d’un million de visionnements.

«Ce qu’une émission comme La Voix m’a apporté, c’est surtout une bonne dose de professionalisme», a ajouté le musicien originaire de Saint-Basile-le-Grand. «Avant, j’étais beaucoup plus nerveux, et d’avoir fait partie d’une émission vue par 2,8 millions de spectateurs, comme le premier direct, je suis beaucoup plus relax», a-t-il ajouté.

Dans le groupe qui l’a fait connaître

Au cours des dernières années, le musicien pratique le chant guttural n’a pas chômé. Multipliant les projets de groupe, celui qui travaille en carrosserie automobile est devenu papa et a lancé un nouvel album avec Incandescence, le même groupe qu’il avait fait découvrir au grand public lors de ce premier direct, avec «L’abîme du rêve »

«Le groupe existait déjà depuis 2010 et était déjà bien respecté au sein de la communauté des amateurs de Black Metal. Dans la même époque que ma saison de La Voix, Philippe, le batteur, s’était chicané avec le chanteur de l’époque. Il était venu me voir lors de l’émission et avait beaucoup apprécié ma performance. Il m’avait demandé si je pouvais aller faire quelques spectacles avec lui et c’est de ça qu’une belle amitié est née», a-t-il raconté.

Jusqu’à où veut-il mener Incandescence? Il ne sait pas trop pour le moment. «J’ai d’autres projets, d’autres groupes que je veux continuer, mais je stress pas, je prends ça relax, comme je ne fais pas d’argent avec ça», a-t-il indiqué.

Le tout nouvel album d’Incandescence, «Le Cœur de l’Homme», est disponible en écoute intégrale sur YouTube.