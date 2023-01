C'est la fin pour le groupe Panic! at the Disco

La fête est terminée pour le groupe américain Panic! at the Disco.

Brandon Urie, le leader du groupe, a annoncé la nouvelle mardi sur les réseaux sociaux, expliquant que la formation musicale allait se séparer au terme de son dernier spectacle qui aura lieu à Manchester, en Angleterre, le 10 mars.

Urie a justifié sa décision en affirmant qu’il allait bientôt être père.

«Parfois, un chapitre doit se terminer pour qu’un nouveau puisse commencer, a-t-il écrit. J’ai hâte de commencer cette nouvelle aventure et pour cela, je dois terminer cet épisode de ma vie afin de mettre toute mon énergie sur ma famille».

«J’aimerais tous vous remercier pour votre support incroyable, poursuit-il. Je ne trouve pas les mots pour vous exprimer notre gratitude. Ç’a été un honneur de partager la scène avec des gens aussi talentueux et de partager notre temps avec vous».

Panic! At the Disco a vu le jour en 2004. Ses chansons I Write Sins Not Tragedies et Nine in the Afternoon ont connu énormément de succès.

Avec les informations de CNN