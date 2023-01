COVID-19: des milliers de décès causés par la désinformation

La désinformation liée à la pandémie de COVID-19 aurait causé des milliers de mort et d’hospitalisation évitables à l’échelle du pays, a révélé une nouvelle étude.

• À lire aussi: COVID: Roche lance un test sur le sous-variant d'Omicron XBB.1.5

• À lire aussi: La désinformation sur les vaccins pousse des internautes à rechercher du «sang pur»

Les croyances selon lesquelles la pandémie était exagérée ou simplement fausse, ou encore que les vaccins pouvaient altérer l’ADN pourraient avoir coûté la vie à environ 2800 personnes, en plus d’en clouer des milliers d’autres à des lits d’hôpitaux.

C’est du moins ce qu’a conclu un nouveau rapport d’un groupe d'experts du Conseil des académies canadiennes, a rapporté jeudi le National Post.

Entre mars et novembre 2021, la désinformation aurait freiné plus de 2,4 millions de personnes à obtenir leur vaccin contre le virus.

Si tout le monde avait été vacciné dès qu’ils le pouvaient, cela aurait tempéré de 200 000 les cas positifs de COVID-19, en plus de diminuer les hospitalisations de 13 000, selon le groupe d’experts.

Dans cette ère de «post-vérité», comme l’a surnommée le président du panel Alex Himelfarb, «l'idée même de vérité semble être attaquée», et «la désinformation est liée à l'idéologie et à l'identité et suscite de grandes passions».

Ces données ne tiennent cependant pas compte des «conséquences indirectes» de la pandémie, dont les reports de chirurgies, les coûts du traitement de la COVID longue et le poids de la crise sur le personnel de la santé.

Pour en venir à ces conclusions, le groupe s’est penché sur des publications évaluées par des pairs, des informations et des statistiques gouvernementales ainsi que des reportages produits par les médias.

Il a également commandé un modèle basé sur les données réelles de vaccinations, de cas positifs, d’hospitalisation et de décès entre mars et novembre 2021.

Sur cette même période, un sondage Abacus avait par ailleurs révélé que 7 % des adultes canadiens étaient réticents à la vaccination, et 7 % la refusait. Parmi les refus du vaccin, 85 % pensaient le vaccin étaient «dissimulait» des méfaits, et 73 % croyaient que le virus de la COVID-19 était faux ou exagéré.