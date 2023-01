[VIDÉO] Des automobilistes éblouis par les phares à la sortie du pont-tunnel

Des automobilistes qui empruntent le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine depuis le début des travaux se plaignent de la lumière éblouissante des phares des véhicules en sens inverse, une situation qu’ils jugent dangereuse.

«Dans le tunnel, il y a des panneaux de protection assez hauts pour séparer les voies, mais dès qu’on sort, on reçoit tout de suite les lumières des voitures dans les yeux. C’est là que c’est aveuglant», décrit Danielle Roy-Savard.

Depuis le début du mégachantier, en novembre, cette résidente de la Rive-Sud hésite à prendre le tunnel pour aller voir sa fille dans la métropole.

Comme la partie du tunnel en direction sud est fermée le temps des travaux, celle en direction nord a été scindée en deux, de façon à permettre aux voitures de circuler autant vers Montréal que vers la Rive-Sud.

Des barrières de béton d’environ un mètre surplombées de tiges de plastiques séparent les deux directions. Or, Mme Roy déplore qu’elles deviennent plus basses à la sortie vers la Rive-Sud. Elle dit être éblouie par les phares des véhicules circulant en sens inverse.

Dangereux

Le Journal a répertorié plus d’une dizaine de commentaires en ce sens sur les réseaux sociaux.

«On a les lumières qui nous arrivent direct dans les yeux et on ne voit rien. Quand il pleut, ça devient encore plus dangereux. Quand il y’a de la neige, on oublie ça, on voit encore moins», renchérit une hygiéniste dentaire qui emprunte le tunnel tous les jours et qui a préféré taire son nom.

Les barrières protègent de la lumière dans le tunnel, mais pas à la sortie vers Montréal, où les véhicules en sens inverse doivent prendre une courbe et la lumière est particulièrement aveuglante, selon elle.

Photo d'une source journalistique

«C’est vraiment désagréable et dangereux. Je suis surprise qu’il n’y ait pas plus d’accidents que ça», laisse-t-elle tomber.

Les barrières de béton qui séparent le tunnel, appelées « glissières de sécurité », s’étendent sur 1,6 kilomètre, soit sur 100 mètres à l’approche et à la sortie du tunnel, qui mesure 1,4 kilomètre, fait valoir un porte-parole le ministère des Transports du Québec (MTQ) Louis-André Bernard.

Des «balises anti-éblouissement» de plastique ont été installées par-dessus pour protéger les automobilistes de l’éblouissement causé par les phares des voitures circulant en sens inverse.

«Ça cache les lumières des véhicules à sens inverse, mais lorsqu’on sort du tunnel, il n’y en a pas. Ils ont mis des petites pancartes trop distancées les unes des autres, c’est là que ça devient aveuglant. Et ça, c’est autant en direction de la Rive-Sud que vers Montréal», explique Marc Gour, un autre usager du tunnel.

Appel à l’adaptation

Le MTQ appelle les automobilistes à faire preuve d’adaptation et à respecter la limite de vitesse de 50 km/h pendant la durée du chantier.

«Ça demande une adaptation pour les usagers de la route d’être à contresens. Ils peuvent avoir un certain éblouissement provenant des véhicules de l’autre côté. Il reste que c’est assez commun au Québec», a souligné au téléphone Louis-André Bernard.

«Si les gens respectent la vitesse permise dans le chantier, ils auront un temps de réaction plus grand», a-t-il ajouté.