Des contenus d’AMI-télé sur ICI TOU.TV dès le 1er février

AMI-télé, qui s’adresse particulièrement aux personnes aveugles ou ayant une limitation visuelle, viendra bonifier l’offre d’ICI TOU.TV à compter du 1er février prochain.

AMI-télé, rappelons-le, est la première et seule chaîne francophone à présenter un contenu entièrement avec vidéodescription.

Pour mettre la table à cette entente annoncée jeudi, ICI TOU.TV hébergera au départ les premières saisons de «Ça ne se demande pas», «Des familles comme les autres» et «Viens souper», ainsi que les séries «Ces animaux qui nous veulent du bien» et «Voir la musique autrement», sans oublier le documentaire «Beauté aveugle».

«L’arrivée d’AMI-télé sur la plateforme ICI TOU.TV est une grande fierté pour nous en ce début d’année. C’est la preuve que nos contenus destinés au départ à un auditoire ciblé peuvent également intéresser des auditoires plus larges. Cette plus grande découvrabilité aidera à soutenir notre mission d’inclusion et à informer, divertir et valoriser la communauté du handicap», a dit la vice-présidente développement de contenu et programmation d'AMI-télé, Isabella Federigi, dans un communiqué de Radio-Canada.

Outre AMI-télé, la plateforme du diffuseur public rend disponible des contenus de sept autres diffuseurs que sont Télé-Québec, TV5 Monde, TV5 Monde plus, Unis TV, ONF, France Télé et RTBF.