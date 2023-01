Éducation: on se fout des élèves

Les derniers jours nous rappellent une évidence : notre système d’éducation est un système qui veut d’abord se faire plaisir à lui-même.

L’école québécoise devient une usine à masquer des échecs. À faire comme si. À donner bonne conscience à une machine au détriment des élèves.

On est devant un marasme en éducation, comme le disait un professeur récemment.

Déguisement

Au centre de ce marasme se trouve ce que les enseignants dénoncent depuis longtemps : le maquillage de notes qui leur est imposé. C’est-à-dire le tripotage de résultats pour que l’élève passe à l’année suivante même s’il n’est pas à niveau.

Hier, Le Journal relevait une illustration parfaite des tours de passe-passe que nous offre notre système d’éducation, sous la bénédiction même du ministère.

On a procédé à une « conversion » des résultats pour les épreuves ministérielles en mathématique l’an dernier. Trop de cas en « situation d’échec » ; 55 % était le nouveau 60 %. D’un claquement de doigt, parce que les élèves sont moins performants et les standards d’autrefois ne sont plus atteints.

Pas grave si on nivèle vers le bas. Pas grave si on déguise des échecs en réussite.

Pourquoi fait-on ça ? Pour afficher de bonnes statistiques de réussite. Ne pas faire redoubler. Diplômer en masse. L’important, ce sont les apparences, pas l’élève.

Pour plaire à la machine, autrement dit.

La maîtrise du français ? Même dynamique. L’examen ministériel de français comptait auparavant pour 50 % de la note. Devant l’usine à échec, on a abaissé nos standards et fait compter la note pour 20 %.

Le résultat ? Du primaire à l’université, on se « passe » des analphabètes fonctionnels de niveau à niveau, toujours par des moyens détournés.

Enseignants

Ce système se fout des élèves, donc.

Mais il se fout aussi des enseignants, qui héritent de classes de plus en plus dysfonctionnelles, lourdes et nombreuses. Et on souhaite former davantage d’enseignants ?

Que propose la Fédération des centres de services scolaires dans ce contexte ?

Augmenter le nombre d’élèves par classe. Si ce n’était pas si tragique, ce serait drôle.