EN IMAGES | Drake se paie une chambre d’hôtel à 75 000$ la nuit

En visite à New York pour deux concerts au Apollo Theater, le rappeur torontois Drake s’est payé tout un luxe.

Selon le magazine Page Six, le rappeur aurait loué la suite la plus chère et la plus spacieuse de toute l’Amérique du Nord, soit le «Mark Penthouse» au Mark Hotel à New York.

Capture d'écran / The Mark Hotel

Occupant les deux derniers étages de l’hôtel, la suite compte cinq chambres à coucher, quatre foyers, six salles de bain.

Capture d'écran / The Mark Hotel

La salle à manger peut accueillir jusqu’à 24 convives.

Capture d'écran / The Mark Hotel

Le salon peut aussi être transformé en salle de bal et possède un plafond de plus de sept mètres.

Capture d'écran / The Mark Hotel

Une grande terrasse avec une vue sur Central Park et le Musée d’art métropolitain complète le tout.

Capture d'écran / The Mark Hotel

En plus de cette luxueuse suite, Drake aurait aussi loué des chambres adjacentes pour son entourage.