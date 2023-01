CÔTÉ, Jean



À l'hôpital St-Joseph de Lachine, le 24 janvier 2023, est décédé M. Jean Côté à l'âge de 90 ans. Il était l'époux de Mme Françoise Polino, depuis les dernières 66 années.Il laisse dans le deuil ses enfants: Manon, Ginette (Pierre Julien) et Lyne (Yvon Houle), ses petits-enfants: Benoit (Dominique), Véronique (Guillaume), Jean-Pierre (Marie-Ève), Vanessa, Stéphane (Cynthia), Martine et Marc-André (Caroline), ses arrière-petits-enfants: Louis, Élie et Gabriel, ainsi que Robert et Pierre.Il laisse également dans le deuil son frère Jacques (Ghislaine) et sa soeur Murielle (André), ainsi que plusieurs neveux et nièces, amis et confrères de travail.La famille recevra les condoléances le dimanche 29 janvier 2023 à la2125 RUE NOTRE-DAME, LACHINEwww.jjcardinal.ca | 514-639-1511de 11h à 15h, suivi des funérailles dans la chapelle de la résidence à 15h.La famille aimerait remercier les ambulanciers, le personnel de l'urgence ainsi que tout le personnel du 4e étage et soins palliatifs de l'Hôpital St-Joseph de Lachine pour l'accompagnement et les bons soins prodigués à Monsieur Côté.Au lieu de fleurs, veuillez s'il vous plaît faire des dons à l'Hôpital de St-Joseph de Lachine ou à la Fondation québécoise du cancer.