Fraude «black money»: une victime flouée pour 292 400$ était impressionnée par «Sa Majesté»

L’une des victimes de la fraude de type «black money», qui a perdu 292 400 $ en croyant vendre une auberge à un riche africain, avoue avoir été impressionnée par l’envergure de celui qui était présenté comme «le diplomate».

Si une partie importante de ce stratagème repose sur l’envergure que se donnent les fraudeurs, cette façon de faire a particulièrement bien fonctionné à l’endroit d’un homme du Bas-St-Laurent. En 2018, cette victime avait vendu son entreprise de camion-citerne en Alberta et retiré de la banque, en coupure de 100 $, les 650 000 $ qu’il possédait pour revenir au Québec.

Après une année à aider son amie propriétaire d’une auberge à Trois-Pistoles, l’endroit avait été mis en vente pour 299 000 $ sur Kijiji, attirant ainsi l’attention de la cellule de fraudeurs. Au fil de plusieurs rencontres à Trois-Pistoles, Québec et Montréal, l’homme avait été convaincu de la richesse des acheteurs.

Impressionné

Celui qui était présenté comme «le diplomate» et qui se faisait appeler «Sa Majesté» impressionnait par ses vêtements, sa Porsche et surtout sa mallette remplie de soi-disant billets de 100 $ à nettoyer. «Je me sentais impressionné», a témoigné l’homme qui ne peut être nommé par ordre de la cour.

Lors d’une présentation de nettoyage où l’accusé Wilfried Christian Mbounou jouait le fils du diplomate, la victime avait été convaincue par la transformation des billets blanc clair devenue de vrais 100 $ grâce aux produits chimiques. «Wow, j’ai vu que c’était vraiment vrai», a témoigné l’homme de 42 ans.

Photo déposée en preuve au tribunal

La victime a donc accepté de prêter 292 400 $ afin de permettre au fraudeur de nettoyer l’argent en plaçant en alternance un vrai billet, puis un faux pour former une brique d’aluminium recouverte de ruban à conduits rouge. «Ç’a pris 5 heures mettre les billets ensemble», raconte le témoin.

Quelques jours plus tard, après qu’un ami lui ait parlé de la fraude de type «black money», la victime a ouvert ses deux briques pour n’y découvrir que du papier. «Ce n’était pas de l’argent, c’était du carton noir, comme à la petite école», a expliqué l’homme dépité.

Aujourd’hui, l’homme qui n’a «plus une cenne» croit que son argent lui a été subtilisé lorsque le fraudeur a mis les deux briques dans une «boîte vibrante» pendant quelques minutes pour en ressortir deux fausses briques.