Il y a 35 ans, Henry Morgentaler faisait l’histoire

Il y a 35 ans aujourd’hui, le 28 janvier 1988, la Cour suprême du Canada décriminalisait l’avortement, donnant raison au médecin montréalais Henry Morgentaler, qui s’était battu pour faire reconnaître ce droit aux femmes du Canada.

Pour ce survivant des camps de concentration nazis, né en Pologne et émigré au Canada en 1950, c’était une victoire qui le délivrait de lourdes charges. « Je pense que ça valait la peine de se battre pendant 20 ans pour faire reconnaître ce droit », lançait le médecin à la sortie du tribunal. « C’est une grande victoire ! », ajoutait-il aux nombreux journalistes qui l’attendaient à Ottawa.

L’homme, qui avait subi menaces, agressions et même un attentat à la bombe dans sa clinique de Toronto, soufflait un peu avant de reprendre le combat. Aussi important pour le Canada que le jugement Roe contre Wade aux États-Unis en 1973, la décision du 28 janvier 1988 décriminalisait l’acte médical consistant à interrompre la grossesse.

Le Dr Morgentaler, qui savait à quel point ce geste était risqué dans de mauvaises conditions, l’avait lui-même pratiqué des centaines de fois auprès de patientes, ce qui lui avait valu l’opprobre des pro-vie et un séjour en prison. Pratiquer un avortement, jusque-là, c’était presque l’équivalent de commettre un meurtre.

Né il y a 100 ans

Né le 19 mars 1923 en Pologne dans une famille juive, Henech Morgentaler subit les politiques antisémites du règne d’Adolf Hitler durant les années 1930 et est envoyé avec ses parents aux camps de Lodz, en Pologne, puis à Auschwitz et à Dachau. Il fait partie des rares personnes à sortir vivantes des camps de la mort. Mais ses deux parents et sa sœur meurent en détention.

Après la guerre, il étudie la médecine en Allemagne et en Belgique avant de mettre le cap sur le Canada. Refusé à l’Université McGill en raison de politiques antisémites persistantes, il termine sa formation en médecine à l’Université de Montréal en 1953.

Dans sa pratique dans l’est de Montréal, l’omnipraticien est vite confronté aux demandes de jeunes femmes tombées enceintes qui ne peuvent garder l’enfant. Il refuse pendant 15 ans d’accéder à leurs demandes, mais voit que plusieurs patientes sont prêtes à tout pour interrompre leur grossesse.

À partir du moment où il accepte de mener un premier avortement dans des conditions cliniques optimales, il s’expose­­­ à des poursuites criminelles.

« Dès l’instant où je me suis lancé, j’ai su que cela allait être terriblement difficile, que ma vie serait tout entière happée par ce combat », confie-t-il, 40 ans plus tard, à la journaliste Florence Meney, aujour­d’hui relationniste pour l’Institut de recherches cliniques de Montréal.

Conscient de désobéir à la loi et à son code de déontologie, il devient la cible des manifestants anti-choix et pratique jusqu’à 15 avortements par jour. Il est accusé, puis acquitté en 1973, mais la Cour d’appel du Québec révoque cette décision et le condamne à 18 mois de prison. La peine sera annulée par la décision de la cour d’appel en mars 1975. Il passera 10 mois derrière les barreaux.

Tous les noms

Il aura été traité de tous les noms durant ses années de clinique. En raison de ses interventions, il a été comparé au médecin nazi Joseph Mengele qui pratiquait des expériences innommables sur les prisonniers des camps de concentration.

Il est demeuré imperturbable, convaincu que c’était aux femmes de décider de leur corps. « Je pense que les femmes peuvent donner naissance à des enfants voulus, désirés », répète le médecin aux journalistes qui l’interrogent sur la question.

« Si j’aide les femmes à avoir des enfants au moment de leur vie où elles peuvent donner de l’amour et de l’affection, ils ne deviendront pas des violeurs ou des assassins. Et ils ne construiront pas des camps de concentration », déclare-t-il en 2003 au Globe and Mail.

Qui était Henry Morgentaler?