Inquiets, les fans de Britney Spears font venir la police à son domicile

Britney Spears a suscité l’inquiétude de ses fans mercredi (25 jan. 23) après avoir une nouvelle fois désactivé son compte Instagram sans prévenir.

Plus tard, un porte-parole du bureau du shérif du comté de Ventura en Californie a confirmé que l'interprète de Toxic allait bien.

«Nous avons reçu des appels venant essentiellement de notre secteur, et nous ne pensons pas que Britney Spears soit en danger», a-il déclaré à Page Six. «Je ne peux pas confirmer ou nier que des officiers se sont rendus chez elle, mais nous ne pensons pas que Britney Spears soit en danger.»

Le responsable n’a fait aucune autre déclaration en raison des lois sur la confidentialité. Les représentants de la star de 41 ans n’ont pas encore commenté sa décision de supprimer à nouveau son compte Instagram.

Plus tôt ce mois-ci, le mari de Britney Spears, Sam Asghari, a pris la défense de son épouse après la publication d'un article de TMZ affirmant, vidéo à l'appui, que la chanteuse avait eu une crise en plein restaurant. Le mari de la star a démenti en bloc ces affirmations. Dans une déclaration à TMZ, l’acteur a insisté sur le fait que sa femme et lui étaient simplement «contrariés » par le « manque de respect» de certains autres clients de l'établissement qui ont commencé à filmer et photographier l'artiste sans lui demander son accord.

Britney Spears et Sam Asghari, 28 ans, se sont mariés en juin 2022, sept mois après la fin de sa tutelle controversée de 13 ans de la chanteuse.