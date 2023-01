Intelligence artificielle: les poursuites pour violation du droit d’auteur se multiplient

Si un artiste veut copier le style d’une œuvre, il lui faudrait une bonne semaine d’inspiration pour la recréer, un travail qui ne prendra que quelques secondes à un système d’intelligence artificielle (IA) capable d’en produire des centaines... chaque semaine.

Des outils d'art par intelligence artificielle comme Stable Diffusion et Midjourney sont visés par une action en justice pour violation du droit d'auteur. Des poursuites qui ne font que commencer entre les entreprises technos et les artistes et auteurs d’œuvres d’art.

La poursuite intentée par un trio d’artistes envers Stable Diffusion et Midjourney prétend que les outils d'art IA génératifs violent la loi sur le droit d'auteur en raclant le travail des artistes sur le Web sans leur consentement.

Des artistes – comme Sarah Andersen, Kelly McKernan et Karla Ortiz – allèguent que ces organisations ont violé les droits de «millions d'artistes» en programmant leurs outils d'IA sur cinq milliards d'images balayées sur le Web «sans le consentement des artistes originaux».

De plus, les générateurs d'art par IA peuvent ensuite être utilisés pour créer des œuvres d'art qui reproduisent un style spécifique.

Sur le blogue de la poursuite, les avocats intentent un recours collectif contre Stability AI, DeviantArt et Midjourney pour leur utilisation de Stable Diffusion, un outil de collage du 21e siècle qui remixe les œuvres protégées par le droit d'auteur de millions d'artistes dont le travail a été utilisé comme données d'entraînement.

Stable Diffusion

Un avantage concurrentiel très puissant

Selon la poursuite, l’outil Stable Diffusion contient des copies non autorisées de millions, voire de milliards, d'images protégées par le droit d'auteur. Ces copies ont été réalisées à l'insu des artistes et sans leur consentement.

Qu’elles ressemblent ou non aux œuvres d'origine, ces images dérivées de copies des images d'entraînement leur donnent un énorme avantage concurrentiel sur le marché. Au minimum, la capacité de Stable Diffusion à inonder le marché d'un nombre essentiellement illimité d'images contrefaites infligera des dommages permanents au marché de l'art et des artistes.

À la défense des firmes d’IA

Selon la partie défenderesse, on souligne des inexactitudes techniques chez les poursuivants, à savoir que les modèles artistiques d'IA «stockent des copies compressées d'images d'entraînement [protégées par le droit d'auteur]» puis les «recombinent», fonctionnant comme des «outils de collage du 21e siècle». Cependant, les modèles artistiques d'IA ne stockent pas du tout d'images, mais plutôt des représentations mathématiques de modèles collectés à partir de ces images. Le logiciel n'assemble pas non plus des morceaux d'images sous la forme d'un collage, mais crée des images de toutes pièces sur la base de ces représentations mathématiques.

Bref, les juges auront de gros efforts à faire pour se familiariser avec ces nouvelles techniques et, en fin de compte, bien appuyer leur décision.

Stability AI

Photo ci-dessus: DALL-E 2, le puissant système d'IA texte-image d'OpenAI, peut créer des photos dans le style des caricaturistes, des daguerréotypistes du 19e siècle, des animateurs en stop motion et plus encore. Mais il a une limitation importante et artificielle: un filtre qui l'empêche de créer des images représentant des personnalités publiques et des contenus jugés trop nuisibles.

Entre des mains peu scrupuleuses, un système complet librement disponible laisse la porte ouverte aux mauvais acteurs qui pourraient créer des contenus subjectivement inappropriés, comme de la pornographie ou de la violence graphique.