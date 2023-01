La confiance règne dans le clan Beterbiev

Artur Beterbiev compte bien défendre ses trois ceintures qu’il a en poche lors du combat contre le Britannique Anthony Yarde, samedi, au Wembley Arena de Londres.

Même si le champion IBF, WBC et IBO a confiance en vue de son combat, il admet qu’il affrontera un adversaire coriace.

«Je me sens bien, je suis prêt à me battre ainsi qu’aux différents scénarios qui pourraient se produire. On le sait, c’est un adversaire rapide et fort. Je me suis préparé. Si c’est un combat difficile, on va être prêt», a mentionné Beterbiev en conférence de presse, jeudi, à la veille de la pesée officielle.

Son entraîneur Marc Ramsay est d’ailleurs satisfait du progrès et du travail de son protégé pendant le camp d’entraînement en amont de ce duel.

«Yarde est un combattant bon et complet. Il est rapide et puissant, mais on est prêt à recevoir tout ce qu’il pourrait faire dans le ring. On a eu un très bon camp d’entraînement, un camp productif où on a pu atteindre plusieurs objectifs que l’on s’était fixés. On n’a aucune excuse et on est prêt à performer devant les partisans anglais», a-t-il dit.

Interrogé sur les éléments auxquels son boxeur devra porter attention face au Britannique de 31 ans, Ramsay a préféré s’abstenir de répondre.

«Je ne veux pas m’étendre sur le sujet, je ne veux pas montrer la direction que l’on veut prendre samedi soir, mais on a un grand respect pour lui. On a travaillé fort dans le gymnase pour être prêt.»

Anthony Yarde veut faire taire ses détracteurs

Le Montréalais d’adoption de 38 ans en sera à un premier combat dans un ring en Angletterre. Conséquemment, son opposant aura droit aux encouragements de la foule. Toutefois, Yarde est le négligé aux yeux des preneurs aux livres, sauf que celui-ci a admis se sentir très bien dans cette position.

«Être favori, négligé ou ni l'un, ni l'autre, ça ne m'importe pas. Je veux être un chien. [...] Quand je monte sur le ring et que je commence à bouger les mains, tout le monde sait ce que je peux faire. L’évaluation des preneurs aux livres me motive», a-t-il dit en entrée de jeu.

Yarde affirme être un boxeur qui a évolué depuis son dernier combat pour un titre mondial. En 2019, il s’était rendu en Russie pour affronter Sergei Kovalev, s’inclinant au 11e round.

«J'ai appris depuis. Je suis un autre type de combattant et je suis prêt pour samedi.»