La guerre des mots à Radio-Canada

Il n’y a pas que le mot en « n » qui soit honni à Radio-Canada ; Kiev ou Kyïv font aussi débat.

L’histoire de l’Ukraine est l’une des plus complexes du monde. Comme certains autres pays d’Europe de l’Est, l’Ukraine n’a pas eu la vie facile. En un siècle seulement, ce pays, aujourd’hui en guerre, fut indépendant juste trois ans avant d’être assujetti par l’Union soviétique jusqu’en 1991.

Quelques mois avant la désintégration de l’Union soviétique, l’Ukraine proclama de nouveau son indépendance. Mais en 2014, la Russie annexa la Crimée. S’est ensuivie une guerre civile avec les nationalistes prorusses, puis l’invasion russe de février 2022.

Quelques jours après cette invasion, le service d’information de la CBC à Toronto choisit de bannir des ondes le mot Kiev, nom russe de la capitale ukrainienne, pour le remplacer par Kyïv, le nom ukrainien.

À Montréal, on a discuté de la question, on a tergiversé, mais la directrice générale de l’information Luce Julien a tranché : si on change d’appellation pour Kyïv, Radio-Canada (dont l’extrême neutralité est proverbiale, on le sait trop bien !) aura l’air de prendre parti pour l’Ukraine...

OFFICIELLEMENT, C’EST KYÏV

Madame Julien décréta donc que l’on continuerait de dire Kiev en ondes. La BBC, l’Associated Press, les grandes chaînes américaines et la plupart des journaux britanniques et français optèrent pour Kyïv, tout comme Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec, mais pas Radio-Canada.

Ce n’est pas d’hier que les Ukrainiens veulent se débarrasser de l’appellation russe de leur capitale et prendre leur distance avec la Russie. En 1995, quatre ans après la proclamation de l’indépendance, le gouvernement ukrainien adopta officiellement Kyïv comme nom de sa capitale.

Trois ans plus tard, le ministère des Affaires étrangères d’Ukraine lança une campagne invitant tous les pays à cesser d’utiliser l’appellation soviétique. On recommandait aux Ukrainiens d’en faire autant pour se réapproprier enfin leur identité, une situation que l’on comprend bien au Québec, où nous sommes passés de « Canadiens français » à Québécois.

Il y a longtemps que ni les médias ni le public ne désignent plus Mumbai par le nom Bombay, que lui avaient donné les Britanniques à l’époque coloniale.

La plupart des journalistes et correspondants du réseau français ont servi de nouveau ces arguments à madame Julien, mais sans succès. L’ordre de la patronne est formel : pas question de dire Kyïv (qu’il faut prononcer « Kive »), mais Kiev. À la rigueur, on tolère même que Kiev soit prononcé « Kief », prononciation en usage chez les Russes et qui écorche les oreilles des Ukrainiens, surtout depuis l’invasion russe.

TORONTO ET MONTRÉAL SE PARLENT-ILS ?

Madame Julien tiendrait à ce point à ce qu’on dise Kiev qu’un des plus anciens correspondants de Radio-Canada (37 ans de journalisme !) se serait fait taper sur les doigts pour avoir utilisé l’appellation Kyïv trois fois dans un même reportage.

Pourtant, le 1er mars 2022, il y a près d’un an, Laura Carlin, qui joue pour la CBC le rôle que joue le linguiste Guy Bertrand à Radio-Canada, a fait parvenir une note de service à tout le personnel l’enjoignant à parler dorénavant de Kyïv, et non de Kiev.

N’est-ce pas étonnant que madame Julien montre autant de déférence envers la Russie, alors que celle-ci ne s’est pas gênée pour fermer abruptement le bureau qu’avait Radio-Canada à Moscou depuis des décennies et expulser tout son personnel canadien ?