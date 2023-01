La vie de famille est rarement simple

Nous sommes une famille de trois sœurs et nos parents sont séparés. Ça n’a jamais été l’entente parfaite entre nous, mais au moins on se fréquentait et nos rapports étaient civilisés. Depuis que notre plus jeune sœur a décidé de se mettre en couple avec une fille et d’afficher ouvertement son homosexualité, le choc a ébranlé les colonnes du temple comme on dit.

En ma qualité d’aînée, je suis prise en sandwich entre mon père qui accepte la situation telle qu’elle est, et ma mère qui voue ma sœur aux gémonies tant elle ne peut supporter ce qu’elle appelle « un affront » à l’éducation qu’elle lui a donnée. Ainsi qu’entre mes deux sœurs dont l’une se range du côté paternel et l’autre du côté maternel.

Autrement dit, c’est le schisme dans la famille et c’est moi qui dois toujours trancher la poire en deux pour plaire à tout le monde. Avez-vous une solution pour me faciliter la vie avant que mon presto ne saute ?

Sœur aux abois

La seule solution est de ne plus accepter aucun commentaire sur votre sœur, autres que ceux qu’elle-même fait la concernant. Quand on ferme sa porte aux ragots et aux élucubrations de toutes sortes sur les autres, qui sont en général toujours absents, ils diminuent automatiquement, jusqu’à s’éteindre complètement avec le temps. Mais c’est seulement au prix d’une fermeté inviolable dans votre décision de ne plus rien écouter la concernant, que vous mettrez votre sœur à l’abri total du placotage des autres.