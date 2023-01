Lancement de sa tournée nord-américaine: Young The Giant à la Place Bell le 30 mai prochain

Le groupe californien Young The Giant donnera le coup d’envoi à sa tournée estivale nord-américaine le 30 mai prochain à la Place Bell de Laval.

C’est la formation allemande Milky Chance qui assurera la première partie.

Les membres de Young The Giant, incluant le Québécois François Comtois, profiteront de leur virée pour faire entendre des pièces de leur plus récent opus, American Bollywood, lancé l’automne dernier, dont notamment l’extrait The Walk Home.

Les admirateurs peuvent s’inscrire pour s’assurer d’avoir des billets, le groupe souhaitant que ceux-ci se retrouvent entre leurs mains plutôt qu’auprès de revendeurs. La prévente se tiendra du mardi 31 janvier, à 10 h (heure locale), au jeudi 2 février, à 22 h (heure locale). Des forfaits VIP sont aussi disponibles.

Formé en 2004, Young The Giant réunit Sameer Gadhia (voix), Jacob Tilley (guitare), Eric Cannata (guitare), François Comtois (batterie) et Payam Doostzadeh (basse).