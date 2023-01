Canadien : Les exploits d’Harvey-Pinard ne suffisent pas

Le «trio du Rocket de Laval» du Canadien s’est levé face aux Red Wings de Detroit, mais un manque d’opportunisme a mené au but des visiteurs en prolongation, qui l’ont emporté 4 à 3, jeudi soir, au Centre Bell.

Il s’agit d’un revers crève-cœur pour le Bleu-Blanc-Rouge, porté par les exploits du Québécois Rafaël Harvey-Pinard. Celui-ci a participé aux trois buts des siens et a bien failli compléter un tour du chapeau en temps supplémentaire.

Le Canadien a amorcé cette période en avantage numérique pour une minute, mais comme il l’avait fait dans les derniers instants du temps régulier, le gardien Ville Husso a multiplié les parades spectaculaires. «RHP» a d’ailleurs été frustré par le bras du portier des Wings pendant ce jeu de puissance.

Lors d’une contre-attaque, Robby Fabbri a donné la victoire aux siens, aidé par l’une des trois mentions d’aide de Moritz Seider dans cette rencontre.

Le Canadien n’a jamais eu l’avance. Jonatan Berggren a notamment enfilé l’aiguille alors que Chris Wideman était au cachot pour avoir retardé le match. Michael Rasmussen et Oskar Sundqvist ont aussi touché la cible pour Detroit.

Harvey-Pinard et compagnie

Harvey-Pinard et ses compagnons de trio Michael Pezzetta et Alex Belzile ont fait la pluie et le beau temps contre le Red Wings. Le natif de Saguenay a secoué les cordages deux fois sur des échappées.

Pezzetta a aussi marqué en réaction à l’ouverture du pointage par les Wings, en première période. Le robuste attaquant a frappé du revers une rondelle qui a ricoché sur le patin d’Harvey-Pinard. Le Québécois, lui, tentait seulement de retrouver le bâton qui venait de lui être arraché des mains.

Belzile et Pezzetta ont tous les deux obtenu deux points dans cette rencontre. Le premier montre une récolte de quatre mentions d’aide en seulement trois rencontres avec le grand club cette saison.

Enfin une pause pour Montembeault

Jake Allen renouait avec l’action devant le filet après dû manquer tous les matchs depuis le 7 janvier en raison d’une blessure au haut du corps. Samuel Montembeault obtenait ainsi une soirée de congé après huit départs consécutifs.

Le Néo-Brunswickois n’a pu aider le Tricolore à mettre un terme à la malédiction du chandail bleu poudre malgré 38 arrêts, dont quelques-uns spectaculaires au troisième vingt. Il a notamment frustré le Montréalais Joe Veleno à bout portant avec la mitaine.

Pour en revenir au troisième maillot du Canadien, il s’agissait d’une sixième défaite en autant de sorties avec cet uniforme.

La guigne a même frappé les hommes de Martin St-Louis sous forme de blessure. Joel Edmundson a été touché au bas du corps en première période et n’est jamais revenu dans le match.

Le Canadien disputera deux matchs de suite face aux Sénateurs, samedi à Ottawa, puis deux jours plus tard à Montréal.