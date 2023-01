Lü fait une acquisition en France avec un partenaire d'affaires

Une entreprise de technologie pédagogique de Québec acquiert, conjointement avec un partenaire, l’entreprise française Marbotic.

Lü Aire de jeu interactive, qui transforme les espaces d’apprentissage en environnements d’apprentissage immersifs pour les élèves d’âge primaire, et son partenaire Megaform, ont annoncé l’acquisition conjointe de Marbotic, une entreprise française oeuvrant dans le domaine des technologies de l’éducation.

« J’ai vraiment eu un coup de cœur pour la qualité des produits et des talents chez Marbotic. Je suis certain qu’avec Megaform nous pourrons, grâce à nos réseaux respectifs de partenaires et de clients, accroître considérablement la portée des solutions Marbotic et leur impact auprès des enfants», a déclaré Vincent Routhier, président de Lü Aire de jeu interactive, par voie de communiqué de presse.

« J’ai été séduit par l’approche multisensorielle de l’apprentissage développée par l’équipe de Marbotic par le biais de ses produits. Chez Megaform, nous plaçons l’éducation au centre de notre mission, et donc le partenariat avec Lü pour l’acquisition de Marbotic a tout son sens » a ajouté Christian Pirali, administrateur de Megaform.

Fondée en 2011, Marbotic a développé un produit à la fois éducatif et interactif, élaboré selon la méthode Montessori, visant à soutenir les jeunes enfants dans l’apprentissage de la lecture et des mathématiques.

Traduits dans 10 langues, les produits Marbotic ont été vendus dans tous les Apple Store du monde pendant plusieurs années. À ce jour, le nombre de produits Marbotic vendus s’élève à plus de 115 000, dans les foyers et les écoles de 52 pays, alors que son application éducative a été téléchargée à 5 millions de reprises.

« Créer des solutions pour une éducation de qualité fait partie de l’ADN de Marbotic depuis le premier jour. Il y a une grande résonance entre nos valeurs et celles de Lü et Megaform, notamment sur le sujet de l’innovation éducative et l’intégration d’interfaces multisensorielles,pour éduquer les enfants harmonieusement, en stimulant leur esprit, leur motricité et leur sphère émotionnelle», a mentionné Marie Mérouze, fondatrice et présidente de Marbotic.

Le matériel de Lü comprend des projections murales géantes, des caméras 3D et des systèmes de son et de lumière qui créent des expériences d’apprentissage interactives plus grandes que nature. Le logiciel Lü comprend un catalogue varié de jeux et d’activités basés sur le programme scolaire, qui intègrent les éléments essentiels du développement global de l’enfant et rendent l’apprentissage amusant. L’entreprise de Québec est présente dans plus de 1400 écoles et dans 35 pays.