Lutte contre la violence armée : 19 armes à feu saisies et 8 arrestations

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a arrêté huit personnes et saisi 19 armes à feu au cours des derniers jours, dans le cadre d’une opération qui vise à réduire la violence armée.

Les trois frappes ont eu lieu les 12, 18 et 25 janvier derniers. La première a eu lieu dans un logement de Montréal-Nord, où les policiers ont saisi des armes et de la drogue.

Jacob Raymond Santesso et Katiana Murat Prophete, 27 ans tous les deux, ont été arrêtés lors de la première opération. Ils font face à des accusations de possession d’armes à feu prohibées, de trafic de stupéfiants et de bris d’ordonnance.

Lors de la deuxième opération, qui a eu lieu dans une maison de Beaconsfield, de nombreuses armes à feu et des couteaux ont été saisis, alors que deux hommes ont été arrêtés, les frères Douglas et Gordon Mac-Neil, tous deux âgés de 57 ans. Ils sont accusés de possession d’armes à feu et de possession d’armes prohibées avec munitions.

La troisième opération a eu lieu simultanément à LaSalle et à Châteauguay. Elle a permis l’arrestation de quatre individus, dont Jeremiah Caterson Sampson, 30 ans, et Kyle Chad Grabowsky, 37 ans, aussi connus sous les pseudonymes Mayo et K-Irish.

Les deux hommes font face à des chefs accusations de possession d’armes à feu et d’infractions reliées à la possession de stupéfiants. Plusieurs armes et différentes drogues ont été saisies sur les lieux.