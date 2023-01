Mélanie Maynard pilotera Sucré Salé

Des années après avoir été chroniqueuse à Sucré Salé, Mélanie Maynard prendra la barre du magazine culturel estival de TVA, en mai, une première pour une femme en 22 saisons.

L’animatrice d’expérience s’est fait offrir ce mandat « sur un plateau d’argent » au cours des derniers jours, a-t-elle confié à l’Agence QMI.

Riche de ses 28 ans de métier – elle a été révélée à la Ligue nationale d’improvisation en 1995 –, Mélanie Maynard n’a pas encore commencé à bosser avec l’équipe de Sucré Salé, rendez-vous qui est maintenant chapeauté par Productions Déferlantes – la boîte de Benoit Clermont et de Jean-Philippe Dion –, en collaboration avec Québecor Contenu.

« C’est arrivé tellement vite ! C’est une belle surprise de la vie, comme je les aime », a indiqué la communicatrice de 51 ans.

Lors de l’annonce du départ de Guy Jodoin à la fin de l’été 2014, après 13 saisons, Mélanie Maynard avait signifié son intérêt à remplacer le tout premier animateur du magazine culturel. Elle n’avait pas obtenu le mandat.

« Quand Patrice [Bélanger] a quitté à son tour à la fin de l’été dernier, je m’attendais à ce qu’ils nomment une jeune animatrice », a-t-elle admis, reconnaissant toutefois que son expérience des 20 dernières années à la barre de différentes émissions a pesé lourd dans la balance.

« J’ai commencé comme chroniqueuse à Sucré Salé et ensuite j’ai coanimé Deux filles le matin » à TVA, a souligné celle qui a par ailleurs animé ou coanimé Juste pour rire en direct, Ma maison RONA et Ça finit bien la semaine, plateau qu’elle visitera d’ailleurs ce vendredi, à compter de 19 h, en entrevue avec Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil.

Un petit côté sucré, un petit côté salé

Mélanie Maynard a deux côtés. C’est elle qui le dit : « J’incarne bien le sucré et le salé ! [...] C’est l’ère de la vérité et de la proximité, alors j’ai moins d’intérêt à regarder des entrevues prémâchées, préparées ou cartonnées. J’espère être dans un contact plus direct et ressemblant à mes réseaux sociaux », a-t-elle souligné.

« J’ai l’impression que c’est une émission qui ne se prend pas au sérieux, mais qui n’est pas dans l’hyper léger non plus. C’est un “mood” qu’on a le goût d’avoir l’été et ça colle avec ma personnalité. On peut avoir du plaisir et être plus sérieux, il y a une liberté et une authenticité dans Sucré Salé qui me séduit ! »