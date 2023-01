Migrants mineurs disparus au Royaume-Uni: des associations demandent une enquête indépendante

Plus de cent associations ont écrit jeudi au premier ministre britannique afin de demander une enquête indépendante sur 200 migrants, des mineurs non accompagnés, disparus après avoir été hébergés dans des hôtels par le gouvernement.

À la suite d'un article paru dans le journal «The Observer», le secrétaire d'État à l'Immigration Robert Jenrick a reconnu mardi que 440 signalements de disparitions de migrants mineurs avaient été enregistrées depuis juillet 2021 et que «200 enfants» manquaient toujours à l'appel. Au total, 4600 mineurs non accompagnés ont été accueillis dans des hôtels depuis juillet 2021.

Parmi les mineurs disparus, 13 ont moins de 16 ans, et un seul est une fille. 88 % des jeunes qui ont été signalés comme disparus sont albanais, les autres étant originaires d'Afghanistan, Égypte, Inde, Vietnam, Pakistan et Turquie.

Plus de cent associations, dont le Refugee Council et The Children's Society, ont écrit au chef du gouvernement Rishi Sunak pour «exprimer leur profonde inquiétude» concernant ces enfants demandeurs d'asile, «ciblés par des réseaux criminels et (qui) risquent maintenant d'être exploités et de subir d'autres formes de préjudice important».

Elles demandent la fin «immédiate» de l'hébergement en hôtel pour ces mineurs isolés, des lieux où ils ne sont «pas en sécurité».

«Alors que le ministère de l'Intérieur avait initialement qualifié l'utilisation d'hôtels pour les enfants isolés de mesure "d'urgence" à mettre en œuvre pour "les périodes les plus courtes possibles", cette mesure a été maintenue pendant 18 mois», critiquent-elles.

«Près de deux ans après le début de ce programme, qui est à la fois illégal et dangereux, il n'est plus possible de justifier l'utilisation des hôtels comme étant "temporaire"», condamnent les associations.

Elles demandent que «les enfants soient pris en charge par les services sociaux de l'enfance des autorités locales, conformément à la loi et avec toutes les garanties que cela implique».

Elles appellent également à «une enquête indépendante urgente».

«C'est un échec national en matière de protection de l'enfance», dénonce Patricia Durr, présidente de ECPAT UK, une association qui lutte contre le trafic des enfants. «C'est la conséquence choquante mais inévitable de la pratique du ministère de l'Intérieur consistant à héberger directement les enfants non accompagnés en dehors d'un cadre légal», condamne-t-il.

Le gouvernement conservateur a été critiqué ces derniers mois sur les conditions d'accueil des migrants qui arrivent toujours plus nombreux par la Manche, avec des centres d'hébergement débordés. En 2022, plus de 45 000 traversées illégales sur de petites embarcations ont été enregistrées, un record.