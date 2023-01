Montréal: Un jeune homme est porté disparu

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide de la population pour retrouver un jeune homme disparu depuis jeudi matin dans l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie.

Alvaro Andres Martinez Barragan, 22 ans, a été vu pour la dernière fois vers 11 h 15 près de l’intersection du boulevard Rosemont et de la rue Saint-Denis.

Il aurait tenu des propos inquiétants et ses proches ont des raisons de craindre pour sa sécurité.

Le jeune homme mesure 1,70 mètres (5 pieds 7 pouces) et pèse 70 kg (155 livres). Il a les yeux et les cheveux bruns.

Il est habillé d’un manteau noir court bouffant et d’un pantalon de jogging noir avec des lignes blanches verticales sur les côtés extérieurs et de la marque Adidas. Il porte une casquette noire, traîne un sac de sport noir et chausse des souliers de course noirs.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911 ou en communiquant avec son poste de quartier.