Ottawa nomme la première représentante spéciale de la lutte contre l'islamophobie

Le gouvernement Trudeau a annoncé jeudi la nomination d’une première représentante spéciale du Canada pour lutter contre l'islamophobie.

Amira Elghawaby est une ancienne journaliste et militante des droits de la personne. Jusqu’à présent, elle dirigeait les communications stratégiques et les campagnes de la Fondation canadienne des relations raciales.

Dans un communiqué, le cabinet du premier ministre a expliqué qu’à titre de représentante spéciale chargée de la lutte contre l'islamophobie, Mme Elghawaby agira en tant que porte-parole, conseillère, experte et représentante pour soutenir «les efforts du gouvernement fédéral dans la lutte contre l'islamophobie, le racisme systémique, la discrimination raciale et l'intolérance religieuse».

«Elle favorisera la sensibilisation aux identités diverses et intersectionnelles des musulmans au Canada et conseillera le gouvernement dans l'élaboration de politiques, de propositions législatives, de programmes et de règlements inclusifs qui reflètent leurs réalités. Ce faisant, elle contribuera à promouvoir le respect de l'équité, de l'inclusion et de la diversité, en plus de mettre en valeur les vastes contributions que les personnes musulmanes apportent au tissu national de notre pays», a-t-il été précisé.

«La diversité est véritablement l'une des plus grandes forces du Canada. Cependant, l'islamophobie est un phénomène que de nombreux musulmans ne connaissent que trop bien. Nous devons changer cela. [...] [La nomination de Mme Elghawaby] est une étape importante dans notre combat contre l'islamophobie et la haine sous toutes ses formes», a déclaré Justin Trudeau.