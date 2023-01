Ovechkin remporte son duel contre Crosby

Les affrontements opposant les Capitals de Washington aux Penguins de Pittsburgh revêtent un caractère particulier lorsque deux des meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH), Sidney Crosby et Alexander Ovechkin, s'affrontent. Au Capital One Arena, ce sont les favoris locaux qui l’ont emporté en tirs de barrage par la marque de 3 à 2.

Tôt en première période en avantage numérique, Ovechkin a décoché un puissant tir sur réception alors qu’il était positionné à son endroit favori, à la gauche du gardien Casey DeSmith. Il a fait scintiller la lumière rouge pour une 32e fois cette saison.

Fait plutôt inusité, les Québécois Anthony Mantha et Kristopher Letang ont jeté les gants en milieu de troisième période après que les deux joueurs originaires de la Rive-Sud de Montréal aient échangé des coups de bâton.

L’attaquant des Penguins Danton Heinen a inscrit son cinquième filet de la saison sur un retour de lancer lors du deuxième tiers.

Pendant l’engagement ultime, les deux formations ont chacune fait bouger les cordages à une reprise. Marcus Johansson a marqué son 13e but de la saison pour Washington et Bryan Rust a inscrit son 11e sur des mentions d’aide de Crosby et Jake Guentzel du côté des «Pens».

Evgeny Kuznetsov et Nicklas Backstrom ont chacun marqué en fusillade pour ainsi mettre fin à une séquence de deux matchs sans victoire pour la troupe de Peter Laviolette.

L’éclair du Lightning tombe sur les Bruins

Après avoir vaincu le Canadien de Montréal mardi soir, les Bruins de Boston tentaient d’obtenir un sixième gain d’affilée. Cependant, le Lightning de Tampa Bay a refroidi leurs puissants adversaires en l’emportant 3 à 2.

Steven Stamkos a vu sa séquence de matchs consécutifs avec au moins un but prendre fin à cinq. Cependant, le numéro 91 a récolté une mention d’assistance sur le but de Nikita Kucherov qui a été marqué lors du troisième vingt.

Victor Hedman, qui connaît une saison en deçà des attentes, a inscrit le filet victorieux des «Bolts» en troisième période. Le gardien étoile du Lightning Andrei Vasilevskiy a repoussé 36 des 38 rondelles lancées en sa direction.

Pour ce qui est du cerbère des Bruins Linus Ullmark, qui est un prétendant au trophée Vézina, il a effectué un total de 35 arrêts.

Malgré ce revers, les Bruins sont toujours confortablement installés au premier rang du classement général de la LNH avec un total de 80 points.