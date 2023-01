Salon national de la pourvoirie chasse et pêche: un retour attendu par les amateurs de chasse et pêche

Après trois ans d’absence, les amateurs de chasse et pêche pourront renouer avec leur rendez-vous annuel alors que s’ouvre aujourd’hui le Salon national de la pourvoirie chasse et pêche, qui aura lieu jusqu’à dimanche.

Ce retour est marqué par un changement important alors que le Salon se déroule au Quai 30, dans le Terminal de Croisières du 300 rue de l’Estuaire.

« Nous devions changer d’endroit pour la tenue du Salon et je crois qu’on ne pouvait trouver mieux comme site, explique le promoteur du Salon Gaétan Mondou. Le Terminal du Vieux-Port nous offre une salle plus grande et magnifique. Il y a beaucoup de stationnements gratuits pour les visiteurs. »

Pour cet expert du domaine des salons [il en présente quatre par année], le retour à Québec de son évènement, représente une belle vitrine du milieu.

« C’est l’occasion pour les visiteurs de découvrir tout ce que les destinations qui seront au Salon ont à leur offrir pour la prochaine saison, précise M. Mondou. Nous leur présentons des pourvoiries de partout au Québec, du Grand Nord, du Yukon et même de l’Afrique. Le choix est vaste et tous les amateurs trouveront des forfaits de chasse et de pêche à la hauteur de leurs attentes, pour les services offerts, les espèces disponibles, sans oublier des prix intéressants. Les gens de la Sépaq seront aussi sur place. »

Photo fournie par Karl Tremblay

UN VASTE CHOIX

Près d’une centaine de destinations seront offertes aux visiteurs. « Ils vont certainement être contents de retrouver les pourvoyeurs. Ceux-ci sont contents de revoir leurs chasseurs et leurs pêcheurs dans un Salon sans restriction sanitaire. »

La région de Charlevoix est bien représentée avec plusieurs pourvoiries, dont le Club Bataram. Pour les monts Valin, réputés comme étant le berceau de la truite mouchetée indigène, les amateurs pourront rencontrer entre autres la pourvoirie Poulin de Courval et la Pourvoirie Monts-Valin du Archer.

Parmi les pourvoiries de la Mauricie présentes, on retrouve les gens de la Pourvoirie Lac Dumoulin, qui offrent un séjour sur une île, avec le transport en ponton jusqu’à votre chalet. Les gens de Némiskau, offrent un choix de forfaits intéressants, avec une pêche de qualité et un service de repas en auberge digne des plus grandes tables.

Photo fournie par Karl Tremblay

Le Domaine Desmarais est aussi sur place avec son équipe de professionnels qui vous feront vivre des séjours uniques, dans le confort de chalets très bien équipés en formule plan européen uniquement. Sur place, la famille trouvera aussi une plage, des jeux d’eau, des équipements pour s’amuser, afin de passer le temps lorsque la pêche sera terminée. Le Club Colonial est aussi présent au Salon.

Au kiosque de la Sépaq, vous pourrez rencontrer des représentants des différents établissements du réseau.

Si vous avez le goût de vivre de grandes aventures, vous pourrez discuter de voyages uniques avec les gens du Yukon. Des aventures en Afrique vous attendent avec les gens de la pourvoirie Majeje Safari. Cette terre de 50 kilomètres carrés appartient à deux Québécois, France Boucher et Éric Bergeron. Ils peuvent vous faire vivre des aventures exotiques uniques sur ce territoire situé en Afrique du Sud.

Ce ne sont là que quelques exemples de ce qui vous attend au Salon.

DES EXPERTS

Plusieurs ateliers gratuits seront présentés tout au long de l’évènement.

Vous pourrez rencontrer le spécialiste de l’orignal Normand Hotte. Il va vous révéler quelques-uns de ses secrets pour déjouer le Roi de nos forêts.

Pour les amateurs de pêche du doré, le guide professionnel Bruno Morency explique ses techniques de montage des appâts pour connaître du succès.

Pour vous retrouver en forêt et partir sans crainte, Sylvain Saint-Louis vous apprendra tout ce qu’il faut savoir pour utiliser un GPS. Reconnu comme un des grands experts dans son domaine, Pierre Mondou vous partagera sa passion pour la chasse aux oiseaux migrateurs.

Durant votre visite, vous pourrez aussi découvrir des quads et des embarcations, sans compter les nouveautés dans les boutiques spécialisées et les kiosques d’artisans.

Des spécialistes de systèmes solaires et de machineries forestières sont aussi sur place.

Le salon débute ce matin à 9 h, pour se terminer dimanche à 17 h. Le coût d’entrée est de 12,50 $. L’admission est gratuite pour les jeunes de 18 ans et moins. Vous pourrez participer au concours permettant de gagner une embarcation Princecraft avec moteur. Alors, si vous désirez préparer votre prochaine saison et commencer à rêver, une visite au Salon s’impose.