Sept choses à savoir sur le rappeur Damso, en spectacle à Québec et à Laval cette semaine

Le rappeur Damso s’amène au Québec avec des spectacles, vendredi, au Centre Vidéotron à Québec et samedi et dimanche à la Place Bell à Laval. Voici sept choses à savoir sur cet auteur-compositeur et interprète français le plus écouté sur les plateformes d’écoute en ligne.

30 ans

Le rappeur connu sous le nom de Damso est né le 10 mai 1992 à Kinshasa en République démocratique du Congo. William Kalubi Mwamba a 30 ans. Il a fui avec sa famille, une mère sociologue et un père cardiologue, le conflit armé qui faisait rage dans son pays pour aller vivre en Belgique. Il avait neuf ans.

Ses débuts

«Damso» s’est lancé dans le hip-hop en 2006 au sein de la formation OPG qu’il a créée avec son ami d’enfance Dolfa, Rex, Ducke et Lio Brown. Il lance, en solo, en 2014, une mixtape intitulé Salle d’attente sur lequel on retrouve huit titres. Il récidive rapidement avec MMMXIII en compagnie de son groupe OPG.

Booba

Sa carrière décollera lorsqu’il attirera, en 2015, l’attention du rappeur français Booba. Sa présence avec le titre Poséidon sur la mixtape OKLM de Booba l’amènera à se joindre au collectif 92i de Booba et à être repéré par l’étiquette de disques Universal Music France. Sa participation sur la chanson Pinocchio, sur l’album Nero Nemesis de Booba, le révèlera au grand public.

Cinq albums

Damso a cinq albums à son actif. Batterie faible, son premier, lancé, le 8 juillet 2016, Ipséité (2017), Lithopédion (2018), QALF (2020) et QALF Infinity le 28 avril 2021. Lithopédion lui a permis de mettre la main sur la Victoire de la musique du meilleur album rap de l’année en 2019.

Le succès

Sa chanson, Macarena, que l’on retrouve sur l’album Ipséité totalise 163 millions d’écoute sur le portail Spotify. Les titres Feu de bois et Mosaïque solitaire ont franchi la barre des 100 millions. Avec 1,4 milliard de téléchargements sur Spotify, Damso est le rappeur français le plus «streamé» dans le monde.

En duo avec Angèle

Damso et Angèle se sont unis pour le simple Démons que l’on retrouve sur l’opus Nonante-Cinq de la populaire chanteuse belge. Cette chanson, deuxième simple de l’album, a été écoutée 66 millions de fois sur la plateforme Spotify.

Paroles crues

Les relations, la réussite, la République démocratique du Congo, le racisme et le sexe font partie des thèmes abordés par Damso. Ces paroles sont parfois très crues. Il cite, parmi ses influences, Bone Thugs-N-Harmony et Mylène Farmer parmi ses influences. Il a créé la fondation humanitaire Vie Sur Nous Fondation pour lutter contre l’exploitation minière dans son pays natal.