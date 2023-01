«Shotgun Wedding»: Jennifer Lopez et Josh Duhamel contre les pirates

Une comédie romantique d’action... qu’en dites-vous?

Darcy (Jennifer Lopez) et Tom (Josh Duhamel) sont sur une île privée des Philippines, leur mariage devant se dérouler le lendemain. Leurs familles sont présentes et donnent un avant-goût de la suite des événements. Renata (Sonia Braga), la mère de Darcy, ne décolère pas contre son ex et père de la mariée, Robert (Cheech Marin), venu avec sa petite amie bien plus jeune et très «New Age» Harriet (D’Arcy Carden). Larry (Steve Coulter) et Carol (Jennifer Coolidge) sont les parents un peu excentriques de Tom. Ah oui, et l’ex de Darcy, Sean (Lenny Kravitz), se joint aux festivités.

Le lendemain, juste avant la noce, des pirates prennent tout le monde en otage. Tout le monde? Non. Darcy et Tom réussissent à passer entre les mailles du filet et vont donc vouloir sauver leurs invités. Le tout est mené tambour battant à grand renfort de gags et d’action. Ce qui, avouons-le, donne un bon spectacle.

Le scénario de Mark Hammer («Aventure d'un soir?») inclut quelques plaisanteries et rebondissements sympathiques... et, surtout, un retournement de clichés bienvenu – c’est Josh Duhamel le grand psychorigide voulant le mariage parfait alors que J.Lo professe son indépendance et il n’est jamais question d’enfants, une bouffée d’air frais. Les moments d’action n’ont rien de transcendant (nous ne sommes pas dans un film de superhéros après tout), mais l’ensemble fonctionne suffisamment pour qu’on se laisse prendre avec plaisir à cette joyeuse farandole dans laquelle personne ne se prend au sérieux.