Ski alpin: Une année record pour la délégation de Québec

Dix-neuf athlètes représenteront la région de Québec cette saison dans les compétitions régionales de ski alpin, ce qui constitue un record pour Skibec.

L’organisme, qui développe le talent des espoirs de la province dans la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, a dévoilé jeudi la composition de son équipe régionale Avalanche, à la station Le Relais.

Elle a du même coup lancé la 53e saison des Grands Circuits Volvo de Québec. Cette année, 21 journées de compétition pour les groupes d’âge U8 à U16 sont prévues au calendrier, et ce, jusqu’au 26 mars.

L’importante délégation de Skibec sera menée par Marie-Jeanne Cazes et Louis-Thomas Cantin, les deux skieurs du programme ayant été sélectionnés pour participer aux prochains Jeux du Canada. Huit athlètes de l’équipe régionale avaient tenté leur chance aux qualifications.

«La région de Québec est particulièrement bien représentée cette année. En plus d’avoir un nombre record de skieurs et skieuses de la relève, nous avons deux espoirs qui ont été choisis pour représenter la région aux Jeux du Canada cet hiver», a rappelé par voie de communiqué le président du conseil d’administration de Skibec, Antoine Beaudoin.

Objectif réussi

Cantin, de Lac-Beauport, a joint l’élite du ski alpin il y a deux ans seulement. Le voilà maintenant parmi le groupe de 14 skieurs qui représenteront le Québec aux Jeux du Canada.

«Déjà, c’était mon défi d’entrer dans Skibec et c’est un défi atteint. Mon deuxième défi, c’était d’aller aux Jeux du Canada et c’est un deuxième défi atteint aussi», a affirmé en entrevue à TVA Nouvelles le jeune homme, qui a déjà un troisième but en tête.

«J’aimerais remporter une médaille. Revenir avec une médaille chez moi, ce serait pas mal ça, mon objectif», a conclu Louis-Thomas Cantin.

Pour ce dernier comme pour Cazes, les efforts ont été nombreux pour les mener parmi l’élite. Tous deux ont terminé au quatrième rang des qualifications, ce qui augure bien pour la suite.

«Ça représente une grande fierté pour eux parce que je pense qu’ils mettent beaucoup d’efforts, autant en entraînement physique, en ski, depuis plusieurs années. Donc, pour eux, ce sont des efforts qui sont récompensés», a souligné leur entraîneuse, Élissa Algora.

À l’échelle provinciale, Skibec fait partie des équipes d’élite de Ski Québec Alpin en compagnie des organismes de l’Estrie, des Laurentides et de l’Outaouais.

Les Jeux du Canada 2023 se dérouleront du 18 février au 5 mars, à l’Île-du-Prince-Édouard.

-Avec Élie Duquet, TVA Nouvelles