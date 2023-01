Un ancien des Expos nommé DG des Astros

Dana Brown, qui a été directeur du recrutement avec les Expos de Montréal au début des années 2000, a été nommé directeur général des Astros de Houston, jeudi.

Le grand complice du Montréalais Alex Anthopoulos obtient finalement la chance de se faire valoir comme DG, à l’âge de 55 ans. Brown s’est d’abord fait connaître dans la province de Québec comme responsable du recrutement, dès 2002. Il a suivi la concession à son déménagement à Washington, étant à l’emploi des Nationals jusqu’en 2009.

Anthopoulos, son ancien collègue chez les Expos, n’a pas pris de temps avant de ramener Brown près de lui. De 2010 à 2018, l’Américain a été adjoint spécial au directeur général chez les Blue Jays de Toronto avec le Québécois, puis l’a rejoint chez les Braves d’Atlanta en 2019, cette fois comme vice-président du recrutement.

«Nous sommes excités à l’idée que Dana se joigne à notre organisation. Il amène une expérience de championnat à notre équipe et il est la bonne personne pour nous aider à demeurer une concession gagnante sur le terrain et à l’extérieur», a expliqué par voie de communiqué le propriétaire et président des Astros, Jim Crane.

En partie grâce au travail du natif de New Brunswick, au New Jersey, les Braves ont remporté la Série mondiale en 2021.

Après une brève carrière de joueur dans les rangs mineurs chez les Phillies de Philadelphie, Brown a obtenu son premier emploi de recruteur dans le baseball majeur avec les Pirates de Pittsburgh, en 1994.