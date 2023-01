Un départ pour Jake Allen

Rétabli de sa blessure à la main droite, Jake Allen aura la mission de freiner Dylan Larkin, Lucas Raymond et les Red Wings de Detroit, jeudi, au Centre Bell.

« Sam a eu beaucoup de travail récemment, il a besoin d’un peu de repos, a dit Martin St-Louis. Jake est prêt. C’est un peu ça. »

En poste pour les huit derniers matchs, et très bon lors de cette séquence, Samuel Montembeault cèdera donc son filet à Allen.

En conférence de presse, St-Louis a réitéré l’importance d’un vétéran comme Allen pour son équipe. La veille, Allen avait eu la délicatesse de dire que Montembeault représentait l’avenir de l’équipe, contrairement à lui.

« C’est de l’or. Pour devenir un leader, ce n’est pas donné, a souligné St-Louis. Tu dois le mériter. Tu as besoin de gars comme ça. Jake et Monty, c’est une compétition saine. On a besoin de gars comme ça pour aider la relève et voir le train avancer. »

À la ligne bleue, Johnathan Kovacevic sautera son tour. Chris Wideman, rayé de la formation pour les cinq derniers matchs, le remplacera.