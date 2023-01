« Une partie, ça ne fait pas une carrière » – Rafaël Harvey-PInard

Rafaël Harvey-Pinard a connu le match de sa jeune carrière dans la LNH avec deux buts, une passe et le titre de la première étoile de la rencontre. Mais après un revers de 4 à 3 en prolongation contre les Red Wings, Harvey-Pinard gardait les deux pieds sur terre.

« Une partie, ça ne fait pas une carrière dans la LNH. Je dois continuer à travailler fort. Je le répète, mais on ne doit jamais être trop haut ou bas. J’aurais eu plus le sourire après une victoire. Tu ne peux pas célébrer après un revers. J’ai levé mon bâton, c’était un beau sentiment et un bel honneur. Je réalise un rêve d’enfance en obtenant la première étoile, mais quand tu perds, tu ne peux pas en profiter autant. »

– Rafaël Harvey-Pinard

Martin St-Louis a fait confiance à Harvey-Pinard pour le début de la prolongation lors d’une supériorité numérique à quatre contre trois. Le numéro 49 est passé très près de marquer le but gagnant après une passe de Mike Hoffman.

« J’ai la chance de jouer de grosses minutes, je dois en profiter. Oui, j’y pensais à marquer pour offrir la victoire. J’y croyais, mais le gardien a fait un bel arrêt. J’aurais dû lancer plus haut, mais ça se passe rapidement. »

– Rafaël Harvey-Pinard

Martin St-Louis a offert une bonne description du travail de son quatrième trio (Michael Pezzetta, Alex Belzile et RHP) en disant qu’ils n’ont pas connu une seule mauvaise présence dans ce match face aux Wings. L’entraîneur en chef a logiquement eu de bons mots pour Harvey-Pinard.

« Je commence à le connaître beaucoup. J’ai beaucoup entendu parler de lui. Je l’ai vu un peu l’an passé. Je l’ai vu au camp d’entraînement. Là, j’ai un autre échantillon de lui. Je commence à comprendre les belles affaires qu’on m’a dites sur lui. Les gars méritent tout ce qui leur arrive. Ils sont là tous les jours. »

– Martin St-Louis

Kirby Dach a engagé un combat, qu’il a gagné facilement, avec Andrew Copp au début de la deuxième période. Les Wings n’avaient pas aimé une mise en échec de Dach contre Michael Rasmussen lors de la période initiale. St-Louis n’a pas détesté voir son centre démontrer un aspect de son jeu méconnu.

« J’ai aimé ça. Le seul point négatif, c’est qu’on tombait à neuf attaquants parce qu’à ce moment-là Dvorak n’était pas disponible. Mais j’ai aimé. »

– Martin St-Louis