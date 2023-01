«Vivre»: que laisser de tangible?

Sans surprise, Bill Nighy a récolté une nomination aux Oscars pour son interprétation d’un homme à qui il ne reste que quelques mois à vivre.

Dans le Londres de l’après-Deuxième Guerre mondiale, le bureau des permis municipaux ressemble à la bureaucratie de «Brazil» de Terry Gilliam, les fonctionnaires compassés et translucides font semblant d’être occupés par des montagnes de dossiers qu’ils ne traitent jamais.

Williams (Bill Nighy) est le patron de l’un des départements. Avec une morgue de souverain tout britannique, il veille sur ses troupes parmi lesquelles Peter Wakeling (Alex Sharp), le nouveau venu et Margaret (Aimee Lou Wood de l’excellente série «Sex Education»), secrétaire rayonnante sur le point de se trouver un emploi bien plus gratifiant ailleurs.

Parallèlement, Williams apprend qu’il est atteint d’un cancer et que son espérance de vie est de quelques mois. Il en parle à un étranger, Sutherland (Tom Burke), rencontré dans un restaurant et qui lui fait faire une tournée de Londres la nuit. Il se confie également à Margaret... mais pas à son fils (Barney Fishwick) et encore moins à sa belle-fille (Patsy Ferran) avec lesquels il habite pourtant.

Anglais jusqu’au bout, il se tait... sauf en présence de Margaret grâce à qui il s’emploie à vivre à fond et à laisser une trace de son passage sur Terre.

Adaptation, par le scénariste Kazuo Ishiguro, du long métrage «Ikiru» d’Akira Kurosawa, lui-même inspiré d’une nouvelle de Léon Tolstoy, «Vivre» est une bien belle étude sur l’existence à l’approche de la mort et on y retrouvera, en plus triste, quelques-uns des thèmes de «La vie selon Otto». Oui, Bill Nighy mérite amplement sa nomination aux Oscars, mais ce n’est pas un hasard si le long métrage ne figure aussi que dans la catégorie du meilleur scénario adapté.