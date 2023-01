Bibi Club à l’étranger

Groupe montréalais avec un seul album à son actif, Bibi Club tente une percée à l’étranger. Après avoir passé les derniers jours à jouer au Brésil, Nicolas Basque et Adèle Trottier-Rivard iront prochainement aux États-Unis et en Europe. « C’est beaucoup de travail, mais c’est valorisant. C’est un des bénéfices de partir à l’aventure », dit Nicolas.

Cette semaine, Bibi Club a été invité par la SODEC, en compagnie de l’artiste queer Fernie, à aller donner deux spectacles de type « vitrine » au festival SIM Sao Paulo, au Brésil. Nicolas Basque et Adèle Trottier-Rivard en ont profité pour passer quelques jours de plus dans cette ville qu’ils n’avaient jamais visitée.

« C’est vraiment particulier comme ville, dit Nicolas au bout du fil. Ce sont les extrêmes tout le temps. Extrême misère et extrême richesse. Tout le monde est vraiment sympathique. Mais on s’est fait dire de faire très attention quand on se promène. Il y a certaines rues à éviter. »

Sur place, les deux musiciens, qui forment aussi un couple dans la vraie vie, avaient prévu jouer des titres de leur album, Le soleil et la mer, paru en août dernier.

« On espère créer des liens pour éventuellement revenir faire un peu de tournées ici, dit Nicolas. Il y a tellement de monde et tellement de réseaux qu’on connaît peu. »

Année de défrichage

En mars, Bibi Club mettra le cap sur les États-Unis, pour participer aux festivals South by Southwest, au Texas, et Treefort, dans l’Idaho. « Après ça, on retourne en France et il y aura peut-être aussi l’Angleterre, les Pays de Galles et la Belgique », énumère Nicolas.

« C’est vraiment une année de défrichage, définitivement jusqu’à l’été. On espère éventuellement passer en mode tournée. Ce sont vraiment des trucs à long terme. »

Même si le groupe chante principalement en français, la langue ne semble aucunement être un obstacle dans les marchés étrangers. « Jusqu’à présent, ça semble même être plus un avantage pour nous, dit Nicolas. Je pense que les gens aiment notre musique et la langue passe en deuxième. Il y a définitivement plus d’ouverture qu’il n’y en a jamais eu. »

Mis à part ses concerts à l’étranger, Bibi Club jouera aussi au Québec. Le duo participera notamment au Taverne Tour de Montréal (9 février) et au festival Phoque Off de Québec (15 février).