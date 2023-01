CH: les derniers tours du chapeau québécois

Rafaël Harvey-Pinard est passé à un cheveu d’inscrire le premier tour du chapeau de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH), mais après deux buts jeudi soir, il a été frustré par le gardien des Red Wings de Detroit Ville Husso.

Rares sont les Québécois dans les dernières décennies qui ont su marquer trois fois dans la même rencontre avec le Canadien de Montréal.

À une certaine époque, ils étaient plusieurs à y arriver dans la même année. Lors des 25 dernières, ils n'ont été que cinq.

Mathieu Perreault (23 octobre 2021)

Martin Chevalier / JdeM

En octobre 2021, le Canadien ne connaissait pas un très bon début de saison après avoir atteint la finale de la Coupe Stanley. Il a mis fin à une série de cinq défaites pour amorcer la campagne en battant les Red Wings de Detroit 6 à 1. Mathieu Perreault a été le héros de cette rencontre avec trois buts. Le Centre Bell au complet a acclamé le natif de Drummondville pendant plusieurs minutes après son troisième filet dans une cage déserte, qui était le premier moment de réjouissance d’une campagne qui s’avérait déjà difficile.

Phillip Danault (22 décembre 2018)

AFP

Trois ans plus tôt, Phillip Danault terrorisait déjà les Golden Knights de Vegas avec trois buts au T-Mobile Arena. Le Québécois a créé l’égalité 3 à 3 avec seulement 1 min 25 s pour amener les deux équipes en prolongation. Le rapide Paul Byron a ensuite tranché en temps supplémentaire, mais le gros du spectacle a été assumé par Danault. Avant ce tour du chapeau, il n’avait inscrit que deux buts en 36 matchs cette saison-là.

Maxim Lapierre (29 décembre 2008)

REUTERS

Le dernier triplé par un Québécois du Tricolore remontait à 10 ans plus tôt. L’inimitable Maxim Lapierre y est allé d’un tour du chapeau naturel (trois buts consécutifs) dans une victoire de 5 à 2 sur les Panthers de la Floride, la 3000e de l’histoire de l’équipe. À l’époque, Lapierre avait blagué en disant que le gardien avait été un peu faible sur son troisième filet, inscrit dans une cage déserte... En 2008-2009, la petite peste du Canadien était en route vers sa meilleure récolte en carrière, soit 15 buts et 28 points.

Yanic Perreault (21 janvier 2002)

Photo d'archives, REUTERS

Un autre Perreault s’invite dans cette liste, Yanic. Il s’agit aussi de la seule cause perdante de ce palmarès, le Canadien s’inclinant 7 à 5 face aux Panthers malgré l’exploit du Sherbrookois. Les frères Pavel et Valeri Bure avaient dominé cette rencontre du côté de l’équipe locale. Avant de se joindre à la Sainte-Flanelle, Perreault avait aussi réussi des triplés avec les Kings de Los Angeles (deux fois) et les Maple Leafs de Toronto.

Vincent Damphousse (28 mars 1998)

sb/Photo by Shaun Best REUTERS

Damphousse, le meilleur attaquant du CH pendant son passage dans les années 1990, a inscrit sept tours du chapeau en bleu-blanc-rouge. Son dernier a été obtenu dans une tonitruante victoire de 8 à 2 contre le Lightning de Tampa Bay. Visiblement inspiré par la présence de la chanteuse Céline Dion au Centre Molson, le Montréalais a terminé la soirée avec quatre points.

Lors de cette décennie, Pierre Turgeon, Guy Carbonneau, Éric Desjardins, Gilbert Dionne, Stéphane Lebeau, Denis Savard et Stéphane Richer sont les autres joueurs de la Belle Province à avoir accompli ce fait d’armes.