CH: une blessure mineure pour Joel Edmundson?

Le défenseur du Canadien de Montréal Joel Edmundson demeure un cas évalué quotidiennement par son équipe après avoir été incapable de compléter le match de jeudi contre les Red Wings de Detroit.

• À lire aussi: Canadien: «Si nous luttions pour les séries, je jouerais» - Cole Caufield

C’est ce qu’a indiqué l’organisation vendredi avant-midi, juste avant la conférence de presse de l’attaquant Cole Caufield au Centre Bell.

Edmundson a semblé effectuer un faux mouvement au centre de la patinoire durant la première période de l’affrontement face aux Wings et, à la suite d’un bref coup de patin pour vérifier son état physique, il a pris le chemin du vestiaire.

Le vétéran a inscrit un but et cinq mentions d’aide en 39 rencontres cette saison, affichant un différentiel de -21. Les siens disputeront une série aller-retour aux Sénateurs d’Ottawa, samedi au Centre Canadian Tire, et mardi, dans la métropole québécoise.