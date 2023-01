COVID-19: les hospitalisations continuent de fondre

Le nombre de patients atteints de la COVID-19 dans les hôpitaux du Québec continue de chuter depuis trois semaines.

Selon le dernier bilan de Santé Québec, il y a 1569 hospitalisations liées au virus, dont 493 en raison de ce dernier. Il s’agit d’une diminution de 62 par rapport à la veille. Une baisse a également été enregistrée aux soins intensifs alors que 27 lits y sont occupés (-8).

On compte malheureusement 13 décès supplémentaires. Deux d’entre eux sont survenus il y a entre deux et sept jours alors que 11 sont survenus il y a plus d’une semaine.

Dans les centres de dépistages, 419 nouvelles infections ont été détectées tandis que 32 tests rapides positifs ont été déclarés sur la plateforme du gouvernement.

Dans le réseau de la santé, 2081 travailleurs sont absents en raison de la COVID-19, que ce soit pour un retrait préventif, un isolement ou une attente de résultats.