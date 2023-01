Damso en plein contrôle: le rappeur français était en vedette au Centre Vidéotron

Au printemps 2019, Damso se produisait au Dagobert sur la Grande-Allée. Hier, il était en vedette dans le grand Centre Vidéotron. Entre ces deux présences à Québec, le rappeur belgo-congolais est devenu une des plus grandes vedettes du hip-hop francophone.

Avec cinq albums à son actif, le rappeur de 30 ans était attendu dans la Vieille Capitale. Il devait bien y avoir autour et peut-être plus de 10 000 personnes pour l’accueillir, hier soir, dans l’amphithéâtre de Limoilou.

MARCEL TREMBLAY / AGENCE QMI

Tout de noir vêtu, verres fumés sur le visage, William « Damso » Kalubi Nwamba s’est pointé sur les planches au terme d’un décompte de 20 minutes.

Trente secondes avant la fin du compte à rebours projeté sur le rideau de scène, les gens se sont mis à crier et hurler.

MARCEL TREMBLAY / AGENCE QMI

Trois, deux, un... c’était parti.

Damso a lancé sa prestation, après une salve de chants grégoriens et des cloches qui sonnent, avec OG de l’album QALF Infinity. Sur le parterre, les gens sautillent, cellulaires allumés au bout de leurs bras. Dans les gradins, les fans se lèvent et resteront debout jusqu’à la fin du concert.

MARCEL TREMBLAY / AGENCE QMI

Seul sur scène avec son micro, Damso­­­ se promène et saute sur place, entouré de panneaux qui se déplacent et qui deviennent de superbes surfaces de projection.

Il y a aussi des flammes, des lasers et des éclairages recherchés. Une grosse production. Il n’y a pas de musiciens sur scène. Damso chante sur des bandes sonores préenregistrées.

N’écoutez personne

Les fans connaissent les paroles et ils accompagneront le rappeur tout au long de la soirée et surtout sur les titres Vantablack, 2 Diamants, Feu de bois et à pleins poumons sur Mosaïque solitaire et les pièces J Respect R, Mwaka Moon de Kalash et lors de l’immense succès Macarena.

MARCEL TREMBLAY / AGENCE QMI

Ça chante fort et il y a de l’ambiance.

Sur Feu de bois, il aligne les mots à toute vitesse, indiquant au public qu’il n’a pas été en mesure de suivre, avant de reprendre à une vitesse plus négociable.

Après la pièce Dose, Damso laisse la place à Aya Nakamura qui apparaît sur les écrans pour Dégaine et il revient pour son segment.

Les sonorités de claviers se font entendre et c’est au tour de Démons qu’il a fait avec la chanteuse belge Angèle, qui elle, sera en vedette, le 27 avril au Centre Vidéotron. Un gros doublé.

« Est-ce qu’il y a des artistes dans la salle. Foncez dans votre art et faites votre job. C’est très dur. C’est compliqué, mais n’écoutez personne. Ça va être incroyable » a-t-il lancé avant la pièce J Respect R.

« Est-ce qu’il y a des artistes dans la salle. Foncer dans votre art et faite votre job. C’est très dur. C’est compliqué, mais n’écoutez pas personne. Ça va être incroyable

Sur un tabouret et sous des éclairages blancs, il a offert des pièces plus calmes avec T. Chialer (QALF – Infinity), Dieu ne ment jamais et Coeur en miettes (QALF), délaissant le « flow » de mots à toute vitesse pour une belle sensibilité.

« J’espère que vous avez passé un bon moment. Merci Québec », a-t-il dit avant d’entamer 911 et mettre un terme à sa prestation avec Morose et Amnésie, réclamée par la foule et chanté, sous la forme d’un karaoké géant, avec les paroles défilant sur l’écran et sans la présence de la vedette de la soirée. Ça s’est terminé comme ça.

Damso est en spectacle samedi et dimanche à Place Bell à Laval.