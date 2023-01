Le Canada se distingue aux «Olympiques de la gastronomie»

Toute l’industrie internationale de la gastronomie avait les yeux rivés sur le Bocuse d’Or et la Coupe du monde de Pâtisserie, aussi baptisés les « Olympiques de la gastronomie », qui se déroulaient à Lyon du 20 au 23 janvier derniers.

Cette compétition, qui a lieu tous les deux ans depuis 1987, rassemble uniquement les meilleurs chefs du monde dans leur catégorie.

Sur les 24 pays présents, le prix Bocuse d’Or a été décroché par le Danemark, suivi par la Norvège et la Hongrie. L’équipe canadienne, composée du chef Samuel Sirois, du commis Léandre Legault-Vigneault et de l’entraîneur Gilles Herzog, s’est vu octroyer la respectable 11e place, à quelques points seulement du top 10. « Je ne peux pas cacher que nous visions un top 10, mais vu les embûches encourues pendant l’épreuve, je suis extrêmement fier de nous », avoue Samuel Sirois, rencontré le lendemain de la compétition, alors que le stress commençait à se dissiper.

Pâtisserie

Quant à l’équipe canadienne de pâtisserie, présente pour la première fois en 15 ans, elle s’est classée à la plus que respectable 10e place, en plus d’avoir remporté le prix spécial Éco-responsabilité.

Photo fournie par Les Photos d’Augustin

« C’était définitivement notre meilleure performance ! » s’est exclamé par téléphone Patrick Bouilly, rejoint quelques jours après la remise des prix. « [...] et de recevoir ce prix est d’autant plus significatif non seulement pour nous, mais pour le pays entier. »

Jacob Pelletier (maître chocolatier) et Ross Baisas (expert en sculpture sur glace) complétaient le trio qui devait, en 10 heures, réaliser 46 desserts.

Le Japon, la France et l’Italie se sont classés respectivement 1er, 2e et 3e.