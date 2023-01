Le français a toujours sa place

Madame, je note ce matin que vous avez utilisé le mot « remake » dans une de vos réponses du Courrier de Louise du Journal. N’aurait-il pas été préférable que vous utilisiez le mot français « reprise » à la place, puisqu’il existe ? Ne pas le faire et se plaindre ensuite de ne plus entendre parler français à Montréal, me semble désespérant !

L. Bédard, Boucherville

Vous avez raison, et je ne puis que faire mes plus sincères excuses aux lecteurs pour cette boulette de ma part. Si moi qui suis consciente du tort causé à notre langue par ces biais de langage facilitant la communication, je me dois de retrouver au plus vite ma vigilance à ce propos.