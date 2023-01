Le goût oublié de Madère

Cette semaine, la chronique vins vous provient en direct de Madère. Cette île portugaise située au large du Maroc est réputée depuis des siècles pour la qualité de ses vins fortifiés, soumis à de longs élevages oxydatifs, secret de leur caractère rancio, qu’on dit « madérisé ». La plupart des vins de Madère jadis offerts à la SAQ brillaient par leur richesse, tant en sucre qu’en alcool. C’est peut-être ce qui explique le déclin de leur popularité.

Pourtant, lors d’une dégustation chez Vinhos Barbeito, ce n’est pas tant l’opulence des vins qui m’a frappée, mais plutôt leur profil éminemment digeste, malgré un sucre résiduel supérieur à 60 g/L et une teneur en alcool de 19 %. Cette signature distinctive a fait la renommée internationale de Barbeito, à tous les échelons de la gamme. Des modèles d’élégance et de complexité, que les Québécois gagneraient à redécouvrir, si la SAQ leur en donnait l’occasion...

En attendant le retour des madères exceptionnels de Barbeito, voici quelques trouvailles portugaises offrant un bon rapport qualité-prix-plaisir-authenticité.

Santé ! Saúde !

Adega de Figueira, Beira Interior 2021, Castelo Rodrigo

★★★ | $1⁄2 | 15,10$ | Portugal 12,5 % | Biologique

La coopérative Adega de Figueira est située à Castelo Rodrigo, tout au nord de la région montagneuse du Beira Interior, à un jet de pierre du Douro. La cave, qui poursuit sa transition vers l’agriculture biologique, signe ici un délicieux vin blanc bio, composé d’un assemblage de siria, de fonte cal, de rabigato et de malvasia fina. À la fois frais, sapide et gourmand, avec juste ce qu’il faut de volume en bouche, le vin révèle des saveurs précises de fruits blancs et d’amande guara. Un petit régal à prix d’aubaine.

Code SAQ : 14431223

Symington, Douro branco 2021, Altano, Naturalmente

★★★ | $1⁄2 | 16,65$ | Portugal 12,5 %

Comme tant de vins blancs jeunes, le Naturalmente de la famille Symington gagne à être aéré pendant une trentaine de minutes en carafe. On est ainsi à même d’apprécier la subtilité aromatique des cépages viosinho, malvasia fina, arinto, gouveio, rabigato et moscatel gallego. Vif et frais en attaque, le 2021 prend du volume en milieu de bouche, tandis qu’une fine structure et des amers délicats encadrent le fruit en finale. Un bon blanc sec pour l’apéro ou pour les huîtres.

Code SAQ : 13859771

Dow’s, Symington Family Estates, Douro 2019, Vale do Bomfim

★★★ | $1⁄2 | 15,95$ | Portugal 14,5 %

Les Anglais diraient de ce vin qu’il « over delivers » – en d’autres mots : il en offre plus que le client en demande, dans le bon sens du terme. L’attaque en bouche est pleine et généreuse, gorgée de saveurs de fruits noirs bien mûrs, pointe fumée et épicée. Loin d’être trop robuste, il est même étonnamment ouvert pour un 2019. Longueur et densité remarquables pour le prix.

Code SAQ : 10838982

Quinta da Rosa, Douro 2019, La Rosa

★★★1⁄2 | $$ | 21,90$ | Portugal 13,5 %

En 1988, Sophia Bergqvist a donné un second souffle à cette vieille quinta, offerte à sa grand-mère, Claire, comme cadeau de baptême. À la faveur d’un été frais dans le Douro, l’œnologue Jorge Moreira signe un 2019 élégant et riche d’un large éventail de saveurs de fruits noirs, de fleurs et d’épices. Une autre preuve que la région peut donner des vins rouges généreux, mais digestes et taillés pour la table.

Code SAQ : 928473

Casa Ferreirinha, Douro 2020, Esteva

★★1⁄2 | $ | 13,65$ | Portugal 13 %

La maison de Porto Ferreira (Sogrape) élabore aussi une série de vins de table sous la marque Ferreirinha. En entrée de gamme, le Esteva n’est que souplesse et rondeur fruitée. On y trouve bien un peu de tanins en trame de fond, juste assez pour encadrer une matière suave et bourrée de saveurs de confiture de framboise, mûre et bleuets. Une belle bouteille pour la pizza toute garnie et les burgers.

Code SAQ : 13882541

Correct ★

Bon ★★

Très bon ★★★

Excellent ★★★★

Exceptionnel ★★★★★

Plus d’étoiles que de dollars : vaut largement son prix

Autant d’étoiles que de dollars : vaut son prix

Moins d’étoiles que de dollars : le vin est cher