Leopard 2: «Ça coûte cher, mais c’est le top», vante un vétéran

Plusieurs vétérans des Forces canadiennes affirment que les chars d’assaut Leopard 2 que fournira le Canada à l’Ukraine sont parmi les meilleurs véhicules blindés au monde.

• À lire aussi: Ottawa confirme l’envoi de quatre chars Leopard 2 à l’Ukraine, d’autres pourraient suivre

• À lire aussi: L'Allemagne compte livrer ses chars Leopard à l'Ukraine «fin mars, début avril»

Tous les ex-militaires consultés par Le Journal gardent une opinion positive de ces chars qui jouissent apparemment d’une réputation quasi sans faille.

Laurent Proulx

Caporal à la retraite

Le caporal à la retraite Laurent Proulx, un ancien du 12e régiment blindé du Canada, a passé presque la totalité de ses cinq années dans l’armée à bord d’un Leopard.

Membre des Forces de 2005 à 2009 et déployé en Afghanistan, Proulx s’est ensuite fait connaître comme « carré vert » opposé au mouvement de grève étudiante de 2012, avant de devenir conseiller municipal à Québec pour le parti de Régis Labeaume entre 2013 et 2017.

Aujourd’hui restaurateur dans le Centre-du-Québec, il conserve encore plusieurs souvenirs de ce blindé sur son bureau personnel.

« Ça coûte une fortune, mais c’est le top. C’est le tank le mieux blindé, avec une autonomie de carburant impressionnante, une suspension très solide et très rapide pour son poids. Chose certaine, il n’y a rien comme véhicule russe qui est un match contre ça. Pour eux, ce n’est pas une bonne nouvelle », explique ce vétéran de 35 ans formé en Allemagne pour plusieurs versions de Leopard.

« J’ai encore le permis écrit en allemand et il est valide à vie », répond l’homme d’affaires.

Proulx était même sur la première troupe blindée qui a déployé des Leopard en Afghanistan.

En 2008, en théâtre opérationnel, il a aussi heurté un engin explosif improvisé (IED) sans subir de dommages importants.

« Honnêtement, je pourrais en stationner un sur Grande Allée en parallèle sans problème ! Le système d’armement ou de visée est très avancé. Il y a beaucoup de puissance de feu. C’est un véhicule très fiable. Si je me promène en léger blindé russe et que des Leopard 2 sont dans le coin, je ne suis pas heureux. Le principe est de saisir du terrain rapidement et de le maintenir. »

Apport significatif

Même si quatre chars peuvent paraître bien anodins dans une telle guerre, Laurent Proulx croit que cet apport est significatif. « Je ne pense pas qu’on puisse en faire plus. À un moment donné, on ne peut pas donner ce qu’on n’a pas. »

Un haut gradé basé à Washington corrobore d’ailleurs ses propos.

« Nous avons 82 Leopard 2 dans nos régiments blindés. Toutefois après l’Afghanistan, ces chars de combat sont partis de Valcartier pour être seulement présents à Gagetown, Wainright et Edmonton. Et pour ce qui est de l’expertise, c’est certain qu’elle existe encore. »

La ministre de la Défense Anita Anand avait aussi fourni cette donnée jeudi au parlement.

« C’est de loin le meilleur char d’assaut, mais ça prend un équipage bien entraîné. On n’en a pas beaucoup. Il faut aider l’Ukraine, mais faut pouvoir se protéger aussi », a ajouté le vétéran Stéphane Jolin.