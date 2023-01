MLS: le Toronto FC a trouvé son gardien numéro un

Le gardien Sean Johnson, qui a remporté la Coupe MLS avec le New York City FC en 2021, a choisi de se joindre au Toronto FC en acceptant un pacte de deux ans, vendredi.

Les «Reds» avaient un grand trou à combler devant le filet après s’être séparés des portiers Alex Bono et Quentin Westberg pendant la saison morte. Toronto a utilisé un montant d’allocation ciblé pour acquérir l’international américain.

Johnson roule sa bosse en Major League Soccer (MLS) depuis 13 saisons. La campagne 2022 a été l’une de ses meilleures en carrière, réalisant 14 blanchissages en 34 matchs, en plus de participer une première fois au match des étoiles.

En 2021, il avait bloqué deux tirs de pénalité lors de la séance de tirs au but, en finale contre les Timbers de Portland, pour permettre au New York City de remporter son premier championnat.

«Sean fait partie des meilleurs gardiens de la MLS et nous sommes très heureux qu’il ait choisi le Toronto FC comme nouveau club, a déclaré par voie de communiqué le président Bill Manning. Sean est un vrai meneur sur le terrain et à l’extérieur. Son expérience, sa mentalité de vainqueur et ses qualités comme gardien nous aideront à solidifier notre défensive.»

Avant de défendre la cage du NYCFC, le vétéran de 33 ans a porté les couleurs du Fire de Chicago pendant six saisons. Il a effectué 355 départs en carrière, dont 90 se sont conclus par un jeu blanc.