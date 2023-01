MOI ET CIE: l’univers de la drag sera démystifié dans le docu-réalité «L’agence»

L’univers de la drag sera au cœur du nouveau docu-réalité «L’agence» sur la chaine MOI ET CIE, dont la production vient de se mettre en branle.

«L’agence» s’intéressera à l’agence Midor, cofondée par Michel Dorion, une drag queen reconnue pour ses personnifications de notre Céline Dion nationale. Midor représente une dizaine de drags, que le docu-réalité suivra à l’occasion de leurs prestations, lesquelles se déroulent de plus en plus hors du Village, à Montréal.

Les filles sont effectivement appelées à briller dans des endroits où l’on ne croirait pas avoir la chance de les croiser, notamment dans des conventions de salons funéraires, des mariages extravagants à Laval, des restos chinois d’Hochelaga, des campings en Abitibi ou des festivals westerns.

«"L’agence" est une série à la fois drôle, humaine et étonnante qui nous fera découvrir, sous un nouvel angle, un milieu captivant», a dit la directrice principale Chaînes et programmation du Groupe TVA, Nathalie Fabien.

On prendra la mesure de leurs conditions de travail, qui varient beaucoup d'un endroit à l'autre. On découvrira aussi les filles sans leur épais maquillage, leurs faux cils ou leur rembourrage.

Les 12 demi-heures seront réalisées par Simon Sachel («Star Académie», «Un zoo pas comme les autres») et produites par Productions Déferlantes, en collaboration avec Québecor Contenu.

«Pilotée par un réalisateur qui possède à la fois le sens du récit et le sens de l’humour, cette nouvelle série portera un regard original et inédit sur un sujet totalement dans l’air du temps», a indiqué pour sa part la directrice contenus originaux Documentaires et style de vie chez Québecor Contenu, Johanne Ménard.

Aucune indication n’a été donnée à ce stade-ci en ce qui a trait à la période de diffusion de «L’agence».