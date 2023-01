Open d'Australie: Djokovic affrontera Tsitsipas en finale pour un 22e titre du Grand Chelem

Novak Djokovic, 5e mondial, affrontera dimanche Stefanos Tsitsipas (4e) en finale de l'Open d'Australie, où il visera un 22e titre du Grand Chelem pour égaler le record de Rafael Nadal.

Le vainqueur de cette finale délogera un autre Espagnol, Carlos Alcaraz, de la place de N.1 mondial.

«J'ai gagné la dernière (finale jouée contre Tsitsipas, à Roland-Garros en 2021, NDLR) alors j'en conserve du positif! Mais j'ai été mené deux sets à zéro», a rappelé le Serbe de 35 ans.

«Depuis, Stefanos a progressé. Alors, que le meilleur gagne!» a ajouté Djokovic quelques minutes après avoir dominé, vendredi en demi-finales, et malgré une cuisse gauche toujours largement bandée, l'Américain Tommy Paul (35e) 7-5, 6-1, 6-2.

«À la fin du premier set, j'ai réussi à garder mon calme (quand Paul est revenu de 5-1 à 5-5, NDLR) et ça a été la clé. Ensuite, j'ai mieux lâché mes coups», a analysé Djokovic.

Sans évoquer sa cuisse, il a lancé être «à 110 %» en ce qui concerne son niveau d'énergie. Une plaisanterie rapidement éventée: «évidemment, je ne suis pas aussi frais qu'au début, mais j'ai beaucoup travaillé le physique à l'intersaison», a-t-il souligné.

En outre, «je sais ce que c'est que de jouer en cinq sets, j'en ai l'expérience», a rappelé l'homme aux 21 titres du Grand Chelem qui visera dimanche une 10e victoire à Melbourne en autant de finales.

Vendredi, Djokovic s'est échappé rapidement dans le premier set en dominant largement et a mené 5-1. Mais il a commis trop de fautes directes (24 dans le seul premier set alors qu'il en avait commis 21 sur l'ensemble de son précédent match contre Andrey Rublev en quarts) et permis à Paul de recoller à 5-5 avant de se reprendre et de remporter les deux jeux suivants pour boucler la manche.

Dans le deuxième set, à 2-0 et avantage sur son service pour son adversaire, il a montré de premiers signes de gêne au niveau de sa cuisse.

Mais, comme dans la première manche, il a réussi un double break et, cette fois, il a conclu à sa première occasion. Avec seulement six fautes directes dans la manche.

Il a poursuivi sur sa lancée dans le set suivant: un nouveau double break lui a permis de mener 4-0. Paul n'y pouvait plus rien.